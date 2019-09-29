2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
45perc vez. nélk. használat/1óra töltés
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.2
5-ből
65
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
Windstar
29/09/2019
Magyarország
Nagyon könnyű használat.
Kényelmes, könnyű, praktikus, gyors borotválkozást tesz lehetővé.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Péter01
26/09/2019
Magyarország
Könnyen kezelhető
Könnyen kezelhető , pontos vágás és arc követés. Hosszú élettartam . 10 éve használom !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Joe1
27/01/2019
Magyarország
Ez egy kiváló borotva.
Könnyű kezelés, nagyon jól dolgozik. Iritáció mentesa bőrre. Nagyon jó hatásfokkal vágja a szőrt. Nagyon szeretem haszálni.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.