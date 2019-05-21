2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
45perc vez. nélk. használat/1óra töltés
Precíziós formázó
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
Díjak
4.6
5-ből
49
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Georgo
21/05/2019
Česká republika
Kvalitní předchůdce současné řady strojků
Naprostá spokojenost! Sice dnes bych po zkušenostech šáhl po strojku s odsáváním vousů,ale jinak super. Slouží už několik let.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Komar
09/09/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
S holicím strojkem jsem nadmíru spokojen. Bezvadně padne do ruky, baterie mají velice dobrou výdrž. Zkrátka, absolutní spokojenost s tímto strojkem. Děkuji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
starma
08/09/2013
Česká republika
zatím nejlepší strojek co jsem vlastnil
pohodlný nákup přes internet,pěkný vzhled,rychlé nabíjení a výdrž baterie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.