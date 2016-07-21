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Összes sorozat

  • Puha érintés, sima bőr
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  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
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  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr
  • Puha érintés, sima bőr

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000 SensoTouchNedves és száraz elektromos borotva

RQ1175/16

4.7
| (53) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Puha érintés, sima bőr
A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Puha érintés, sima bőr

  • DualPrecision és GyroFlex 2D

  • 50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • Szakállformázó és védőtok

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

53

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

1

21/07/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

un produs bun

Acest aparat de ras mi-a fost facut cadou de sotia mea la implinirea a 40 de ani si de atunci , pentru barbierit, l-am folosit doar pe el . Am renuntat total la aparatele de ras cu lama. pot sa spun ca este un aparat bun , taie toate firele de pe fata iar pe barba trebuie sa mai insisti putin pentru a avea un rezultat bun . nu irita fata deloc si este foarte usor de folosit . Pina acum m-am ras cu el de vreo 4-5 ori si bacteria inca tine.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)

28/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Holící strojek Philips - dlouhá životnost

Tento strojek používám pravidelně doma i na dovolené a slouží mi již 6 let. Dodnes má baterie dostatačnou kapacitu. Až loni po pěti letech jsem musel zakoupit nový zastřihovač vousů, protože původní se v podstatě rozsypal na součástky. Nový model zastřihovače pasuje na strojek a má již jiné lepší konstrukční provedení, tak doufám , že vydrží dalších pět let.

Előnyök

Výkon, výdrž, zabere málo místa na cestách.

Hátrányok

Křehké provedení plastového krytu zastřihovače, při pádu na zem se hned rozbije.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

14/10/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.

Překvapila mě velikost, čekal jsem něco menšího, ale perfektně sedí v ruce. Holí dokonale. Jsem spokojen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

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  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 