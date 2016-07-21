2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Szakállformázó és védőtok
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.7
5-ből
53
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Alexa
21/07/2016
România
Ellenőrzött vevő
un produs bun
Acest aparat de ras mi-a fost facut cadou de sotia mea la implinirea a 40 de ani si de atunci , pentru barbierit, l-am folosit doar pe el . Am renuntat total la aparatele de ras cu lama. pot sa spun ca este un aparat bun , taie toate firele de pe fata iar pe barba trebuie sa mai insisti putin pentru a avea un rezultat bun . nu irita fata deloc si este foarte usor de folosit . Pina acum m-am ras cu el de vreo 4-5 ori si bacteria inca tine.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Aparat de bărbierit electric (umed/uscat)
Grillmann
28/01/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Holící strojek Philips - dlouhá životnost
Tento strojek používám pravidelně doma i na dovolené a slouží mi již 6 let. Dodnes má baterie dostatačnou kapacitu. Až loni po pěti letech jsem musel zakoupit nový zastřihovač vousů, protože původní se v podstatě rozsypal na součástky. Nový model zastřihovače pasuje na strojek a má již jiné lepší konstrukční provedení, tak doufám , že vydrží dalších pět let.
Előnyök
Výkon, výdrž, zabere málo místa na cestách.
Hátrányok
Křehké provedení plastového krytu zastřihovače, při pádu na zem se hned rozbije.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Svobi
14/10/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.
Překvapila mě velikost, čekal jsem něco menšího, ale perfektně sedí v ruce. Holí dokonale. Jsem spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.