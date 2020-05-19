2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision és GyroFlex 2D
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Precíziós vágókészülék és védőtok
Jet Clean rendszer
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.
4.7
5-ből
25
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jarda K
19/05/2020
Česká republika
Strojek na desetiletí
Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.
Előnyök
Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití
Hátrányok
nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Danfield
03/10/2019
Česká republika
Fešák maratónec
Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Martys
01/10/2019
Česká republika
Nejlepší holící strojek co jsem kdy měl
Strojek jsem dostal jako darek k vánocům od přítelkyně, do te doby jsem měl problém s holením, ale s timto strojkem který se krasne přizpůsobí tvaru tváře (obličeje) si nemusim mensi vousy doholovat jednorazovym holitkem. Určitě doporučuji všem mužům kteří maji stejny nebo podobny problem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.