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Összes sorozat

  • Puha érintés, sima bőr
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  • Puha érintés, sima bőr
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Gyártás megszűnt

Shaver series 7000 SensoTouchNedves és száraz elektromos borotva

RQ1185/21

4.7
| (25) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Puha érintés, sima bőr
A Philips Shaver series 7000 borotva a simára borotvált arc puha érintését adja. A GyroFlex 2D rendszer könnyedén illeszkedik az arc körvonalához, és DualPrecision pengék a legrövidebb borostát is levágják.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Puha érintés, sima bőr

  • DualPrecision és GyroFlex 2D

  • 50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • Precíziós vágókészülék és védőtok

  • Jet Clean rendszer

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

Vágónyílásai és rései segítségével a legrövidebb szőrszálak is eltávolíthatók

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Nyílások a borostákhoz

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Super Lift and Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A két irányba mozgó rugalmas körkések könnyedén követik az arc körvonalát.

A borotva GyroFlex 2D kontúrkövető rendszere könnyedén illeszkedik az arc vonalához, minimalizálva a nyomást és az irritációt, az alapos borotválkozás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

25

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Strojek na desetiletí

Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.

Előnyök

Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití

Hátrányok

nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Fešák maratónec

Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší holící strojek co jsem kdy měl

Strojek jsem dostal jako darek k vánocům od přítelkyně, do te doby jsem měl problém s holením, ale s timto strojkem který se krasne přizpůsobí tvaru tváře (obličeje) si nemusim mensi vousy doholovat jednorazovym holitkem. Určitě doporučuji všem mužům kteří maji stejny nebo podobny problem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 