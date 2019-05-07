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Gyártás megszűnt
Tökéletes borotválkozás
Jelenleg kapható legfejlettebb borotvánk, a Philips SensoTouch 3D RQ1295CC a tökéletes borotválkozás élményét nyújtja. A GyroFlex 3D rendszer pontosan követi az arc körvonalait, és az UltraTrack borotvafejek néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek.
UltraTrack és GyroFlex 3D
60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés
Jet Clean rendszer
A Jet Clean+ rendszer tisztítja és olajozza a pengéket, és minden használat után újratölti az akkumulátort. A Jet Clean+ rendszer 3 tisztítási beállítást kínál: automata normál használatra, öko 40%-os energiamegtakarításhoz és intenzív a különösen alapos tisztításhoz.
A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.
Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.
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4.7
5-ből
19
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Gabigabi
07/05/2019
România
foarte bun
Un produs premium, usor de utilizat. Singura problema este ca pana te obisnuiesti provoaca iritatie
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat
Boris
06/03/2018
Česká republika
Super holí
Super holí a bez podráždění pokožky, holím se denně
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Fíša
03/04/2014
Česká republika
Perfektní stroj, moc dlouho jsem si ho přál.
Skvěle padne do ruky. Hladkost oholení. Jednoduché čištění.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 holicí strojek pro mokré a suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.