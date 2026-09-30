2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SA3CNT16K/12
Számtalan alkalmazás és játéklehetőség kéznyújtásnyira
A GoGear Connect a tökéletes szórakoztatóeszköz az úton lévők számára. Korlátlan mennyiségű Android alkalmazás és játék. A FullSound és Surround for Movies technológia gazdag hangzást nyújt a zajszigetelt fülhallgatón, illetve a nagyteljesítményű beépített hangszórón keresztül.
Connect 3
16 GB*
Élvezze az Android Market által kínált nagyszerű alkalmazásokat. Csak kattintson az Android Market ikonra GoGear készülékén, és a Wi-Fi rendszeren keresztül történő csatlakozás után máris kereshet a megbízható harmadik fél által kiadott alkalmazások között. Töltsön le játékokat, eszközöket és e-könyveket, vagy GoGear készüléke személyreszabásához való alkalmazásokat - ingyen vagy nagyon kedvező áron. A könnyen áttekinthető, egyszerűen használható interfésznek köszönhetően intuitív módon böngészhet az alkalmazások között, amelyeket osztályozás, kategória és népszerűség alapján rendezhet. Töltsön le alkalmazásokat közvetlenül GoGear készülékére, és élvezze őket azonnal. A GoGearnek köszönhetően az utazás valóban üdítő.
A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD minőségű zene élményében részesül – bármiféle torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mély hang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.
A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, amely közvetlenül elemez minden hangforrást egy film, illetve videó kísérőhangjában a természetes hangtér kialakításához, egyedileg és pontosan lokalizált hangelemekkel. A feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A filmes surround egy természetes akusztikai teret hoz létre, a kísérőhang aktuális tartalmától függően. A technológia eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a film hangmérnöke azt tervezte.
Értékelések
A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 zeneszámokkal számolva.
A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően változhat.
1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.
A Philips-től