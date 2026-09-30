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Gyártás megszűnt

GoGEARMini Tablet Android™ platformmal

SA3CNT16K/12

Számtalan alkalmazás és játéklehetőség kéznyújtásnyira

A GoGear Connect a tökéletes szórakoztatóeszköz az úton lévők számára. Korlátlan mennyiségű Android alkalmazás és játék. A FullSound és Surround for Movies technológia gazdag hangzást nyújt a zajszigetelt fülhallgatón, illetve a nagyteljesítményű beépített hangszórón keresztül.

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű hangzás

Számtalan alkalmazás és játéklehetőség kéznyújtásnyira

  • Connect 3

  • 16 GB*

Több ezer alkalmazás és játék elérhető az Android Market piactéren keresztül

Több ezer alkalmazás és játék elérhető az Android Market piactéren keresztül

Élvezze az Android Market által kínált nagyszerű alkalmazásokat. Csak kattintson az Android Market ikonra GoGear készülékén, és a Wi-Fi rendszeren keresztül történő csatlakozás után máris kereshet a megbízható harmadik fél által kiadott alkalmazások között. Töltsön le játékokat, eszközöket és e-könyveket, vagy GoGear készüléke személyreszabásához való alkalmazásokat - ingyen vagy nagyon kedvező áron. A könnyen áttekinthető, egyszerűen használható interfésznek köszönhetően intuitív módon böngészhet az alkalmazások között, amelyeket osztályozás, kategória és népszerűség alapján rendezhet. Töltsön le alkalmazásokat közvetlenül GoGear készülékére, és élvezze őket azonnal. A GoGearnek köszönhetően az utazás valóban üdítő.

FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét

FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD minőségű zene élményében részesül – bármiféle torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mély hang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül

Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül

A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, amely közvetlenül elemez minden hangforrást egy film, illetve videó kísérőhangjában a természetes hangtér kialakításához, egyedileg és pontosan lokalizált hangelemekkel. A feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A filmes surround egy természetes akusztikai teret hoz létre, a kísérőhang aktuális tartalmától függően. A technológia eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a film hangmérnöke azt tervezte.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A tárolási kapacitás 4 perces, 64 kb/s-os WMA vagy 128 kb/s-os MP3 zeneszámokkal számolva.

  2. A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően változhat.

  3. 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.

  4. A Philips-től