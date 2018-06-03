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Gyártás megszűnt

ShoqBoxvezeték nélküli hordozható hangsugárzó

SB300B/00

4.9

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Lüktető ritmusok, ragyogó fények

Engedje szabadjára a ritmust! A Philips ShoqBox SB300 kirobbanó, lüktető mélyhangokat biztosít az iker mélyhangsugárzókon keresztül. Emelje meg az energiaszintet a ritmusra pulzáló fényekkel! Strapabíró, ütésálló és vízálló – így bárhol lehet a buli!

Összes előny megtekintése

Lüktető ritmusok, ragyogó fények

  • Bluetooth®

  • Vízálló, ütésálló

  • Többszínű fények

A beépített akkumulátor folyamatosan biztosítja a bulit

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Kapcsolja fel a fényeket! Többszínű fények ragyognak a ritmussal

Kapcsolja fel a fényeket! Többszínű fények ragyognak a ritmussal

Vegye körül magát fénnyel, és érezze a dübörgő ritmusok és ragyogó fények erejét. Az ütem ritmusára pulzáló több szín életre kelti a zenéjét, és újabb dimenziót nyit meg a bulija számára. Ha pedig szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.

Beépített mikrofon a kihangosított hívásokhoz

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

03/06/2018

România

România

O boxa extaordinara

Rezistenta la socuri si apa Se aude superb Ledurile dau un efect fenomenal pe intuneric

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Előnyök

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Hátrányok

Przydałoby się radio FM

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2021-06-10

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2021-06-10

21/06/2019

Україна

Україна

Супер колонка

Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.