2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lüktető ritmusok, ragyogó fények
Engedje szabadjára a ritmust! A Philips ShoqBox SB300 kirobbanó, lüktető mélyhangokat biztosít az iker mélyhangsugárzókon keresztül. Emelje meg az energiaszintet a ritmusra pulzáló fényekkel! Strapabíró, ütésálló és vízálló – így bárhol lehet a buli!
Bluetooth®
Vízálló, ütésálló
Többszínű fények
Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.
Vegye körül magát fénnyel, és érezze a dübörgő ritmusok és ragyogó fények erejét. Az ütem ritmusára pulzáló több szín életre kelti a zenéjét, és újabb dimenziót nyit meg a bulija számára. Ha pedig szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.
4.9
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
SebiP
03/06/2018
România
O boxa extaordinara
Rezistenta la socuri si apa Se aude superb Ledurile dau un efect fenomenal pe intuneric
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Előnyök
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Hátrányok
Przydałoby się radio FM
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2021-06-10
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2021-06-10
Lord89
21/06/2019
Україна
Супер колонка
Не смотря на свой маленький размер колонка играет очень громко,занимает не много места,заряда хватало на 10 часов музыки.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB300B Бездротовий портативний гучномовець