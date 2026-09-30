Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért

Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcsér, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramköri elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhang-teljesítményt nyújt.