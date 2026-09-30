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Gyártás megszűnt

Hangszóró-dokkolóegység

SBD6000/00

Erőteljes sztereó hangszíntér

Élvezze az SBD6000 erőteljes és széles spektrumú hangzását. Az iPod hangszórói és dokkolóegysége kényelmesen befér táskájába, így bárhol élvezheti a zenehallgatás örömét barátaival. Még alacsony hangerőn is fantasztikus mélyhangzást tapasztalhat.

Összes előny megtekintése

Erőteljes XSL akusztika

Erőteljes sztereó hangszíntér

Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért

Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcsér, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramköri elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhang-teljesítményt nyújt.

Használaton kívüli kábel megfelelő tárolása

Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a kábelelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen pakoljon össze, és már indulhat is.

Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

A tartós, könnyű anyag és kidolgozás révén magával viheti a hangszórót, bárhová is megy.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.