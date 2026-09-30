2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBD6000/00
Erőteljes sztereó hangszíntér
Élvezze az SBD6000 erőteljes és széles spektrumú hangzását. Az iPod hangszórói és dokkolóegysége kényelmesen befér táskájába, így bárhol élvezheti a zenehallgatás örömét barátaival. Még alacsony hangerőn is fantasztikus mélyhangzást tapasztalhat.
Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcsér, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramköri elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhang-teljesítményt nyújt.
Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a kábelelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen pakoljon össze, és már indulhat is.
A tartós, könnyű anyag és kidolgozás révén magával viheti a hangszórót, bárhová is megy.
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