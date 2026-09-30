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Gyártás megszűnt

Hangszóró-dokkolóegység

SBD7000/10

Rock n roll

Élvezze a zenét és a filmeket iPhone lejátszóján az SBD7000-nak köszönhetően. Egyszerűen forgassa el a dokkolóegységet és a hangsugárzókat az optimális hangzással kísért videonézéshez. Árnyékoló technológia a mobiltelefonjelek okozta interferencia ellen, a gazdag és zavarmentes hang érdekében.

Összes előny megtekintése

Hangsugárzó-dokkolóegység iPhone-hoz

Rock n roll

Az AC adapterrel otthon is működtetheti a készüléket.

Működtesse hangsugárzóit az AC adapterrel, hogy zenéit otthon hallgathassa

D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat

A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukciót, különösen, ha a hangsugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.