2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBD7000/10
Rock n roll
Élvezze a zenét és a filmeket iPhone lejátszóján az SBD7000-nak köszönhetően. Egyszerűen forgassa el a dokkolóegységet és a hangsugárzókat az optimális hangzással kísért videonézéshez. Árnyékoló technológia a mobiltelefonjelek okozta interferencia ellen, a gazdag és zavarmentes hang érdekében.
Működtesse hangsugárzóit az AC adapterrel, hogy zenéit otthon hallgathassa
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.
A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes hangreprodukciót, különösen, ha a hangsugárzó hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.
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