D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.