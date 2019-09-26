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Gyártás megszűnt
Tiszta, bársonyos és ragyogó bőr
A Philips VisaPure Essential készülék az arctisztítás új technológiáját nyújtja Önnek, amelyet könnyedén beilleszthet napi arcápolási szokásaiba. Gyengéd tisztítás a tiszta, puha és ragyogó bőrért.
DualMotion technológia
Tisztítás
2 tisztítókefefej, utazótok
2 intenzitási beállítás
A Philips VisaPure Essential készülék új technológiát nyújt Önnek, amelyet könnyedén beilleszthet napi arcápolási szokásaiba. Gyengéd tisztítás a tiszta, puha és ragyogó bőrért.
A kefe rezgő és forgó mozgást végez. A rezgés gyengéden szedi fel az arc felületén lerakódott szennyeződéseket, elhalt hámsejteket és sminkmaradványokat. A forgó mozgás pedig eltávolítja ezeket a lerakódásokat, így biztosítva a bőr mélyebb tisztítását. A sörték összehangolt mozgása alapos és kellemes tisztítási élményt nyújt.
Az arc különböző területekből áll. Az intelligens bőrterület-időzítő egy rövid szünettel jelzi, ha már célszerű áttérni a következő bőrterületre. A készülék automatikusan megáll, miután befejeződött egy teljes arc program. A tisztítási program 1 percig tart.
Díjak
4.8
5-ből
219
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Ditte
26/09/2019
Magyarország
Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék :-)
Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék. Ajándékba kaptam Testvéremtől (T.B. :-), azóta a kedvencem. :-) Nagyon egyszerűen használható, időzítővel ellátott kiváló minőségű kis készülék, mely jelez, ha át kell térni az arc másik részére a tisztítással. (a leírásban szerepel az arc 3 része, minden rész tisztítására fél perc van) A töltője is szuper, akár 2 hétig is tart a töltés mindennapi használat mellett. 2 féle kefefej is van hozzá: egy általános tisztító és heti 1x-i használatra ajánlott peeling kefe. Utána nagyon jó puha és tiszta a bőr, sokkal hatékonyabb a tisztítás. Praktikus útitok is jár hozzá. Egyszóval: IMÁDOM!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
kissmerle
02/06/2018
Magyarország
A termék tökéletes!!!
Mindenkinek ajánlom ezt a terméket!! Tisztításra,bőrregenelásra,bőrmegújításra,száraz arcbőr kezelésére a legjobb választás! Hetente 3- szor használom,gyors hatás érhető el vele! Illetve én száraz, ráncosodó bőrre vettem. A géppel masszírozom be a krémeket is és már 2 hét után nagyon látványos az eredmény! Puha,tiszta,bársonyos,rugalmas lett az arcbőröm!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
fekete79
31/05/2018
Magyarország
Nagyon jó termék!
Ezt az arctisztító készüléket tudom ajánlani elsősorban azoknak, akiknek problémás a bőrük, én minden második nap használom a gépet az esti lefekvés előtt, és sokat javult tőle a bőröm állapota. Így csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a jó kis gépet! Az ár-érték arány is megfelelő szerintem!
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
10-szer hatékonyabb, mint a kézi arctisztítás, azonban éppolyan kímélő. A kézi sminkeltávolítással összevetve.