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Gyártás megszűnt

VisaPure EssentialArctisztító készülék

SC5275/10

4.8

| (219) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Tiszta, bársonyos és ragyogó bőr

A Philips VisaPure Essential készülék az arctisztítás új technológiáját nyújtja Önnek, amelyet könnyedén beilleszthet napi arcápolási szokásaiba. Gyengéd tisztítás a tiszta, puha és ragyogó bőrért.

Összes előny megtekintése

10-szer jobb tisztítás*

Tiszta, bársonyos és ragyogó bőr

  • DualMotion technológia

  • Tisztítás

  • 2 tisztítókefefej, utazótok

  • 2 intenzitási beállítás

10-szer jobb tisztítás a tiszta és puha bőrért

10-szer jobb tisztítás a tiszta és puha bőrért

A Philips VisaPure Essential készülék új technológiát nyújt Önnek, amelyet könnyedén beilleszthet napi arcápolási szokásaiba. Gyengéd tisztítás a tiszta, puha és ragyogó bőrért.

Forgó és rezgő mozgások egyedülálló kombinációja

Forgó és rezgő mozgások egyedülálló kombinációja

A kefe rezgő és forgó mozgást végez. A rezgés gyengéden szedi fel az arc felületén lerakódott szennyeződéseket, elhalt hámsejteket és sminkmaradványokat. A forgó mozgás pedig eltávolítja ezeket a lerakódásokat, így biztosítva a bőr mélyebb tisztítását. A sörték összehangolt mozgása alapos és kellemes tisztítási élményt nyújt.

1 perces program (időzítő) a teljes arcra.

1 perces program (időzítő) a teljes arcra.

Az arc különböző területekből áll. Az intelligens bőrterület-időzítő egy rövid szünettel jelzi, ha már célszerű áttérni a következő bőrterületre. A készülék automatikusan megáll, miután befejeződött egy teljes arc program. A tisztítási program 1 percig tart.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-961301 képe

Értékelések

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4.8

5-ből

219

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék :-)

Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék. Ajándékba kaptam Testvéremtől (T.B. :-), azóta a kedvencem. :-) Nagyon egyszerűen használható, időzítővel ellátott kiváló minőségű kis készülék, mely jelez, ha át kell térni az arc másik részére a tisztítással. (a leírásban szerepel az arc 3 része, minden rész tisztítására fél perc van) A töltője is szuper, akár 2 hétig is tart a töltés mindennapi használat mellett. 2 féle kefefej is van hozzá: egy általános tisztító és heti 1x-i használatra ajánlott peeling kefe. Utána nagyon jó puha és tiszta a bőr, sokkal hatékonyabb a tisztítás. Praktikus útitok is jár hozzá. Egyszóval: IMÁDOM!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

02/06/2018

Magyarország

Magyarország

A termék tökéletes!!!

Mindenkinek ajánlom ezt a terméket!! Tisztításra,bőrregenelásra,bőrmegújításra,száraz arcbőr kezelésére a legjobb választás! Hetente 3- szor használom,gyors hatás érhető el vele! Illetve én száraz, ráncosodó bőrre vettem. A géppel masszírozom be a krémeket is és már 2 hét után nagyon látványos az eredmény! Puha,tiszta,bársonyos,rugalmas lett az arcbőröm!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

31/05/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Ezt az arctisztító készüléket tudom ajánlani elsősorban azoknak, akiknek problémás a bőrük, én minden második nap használom a gépet az esti lefekvés előtt, és sokat javult tőle a bőröm állapota. Így csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a jó kis gépet! Az ár-érték arány is megfelelő szerintem!

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 10-szer hatékonyabb, mint a kézi arctisztítás, azonban éppolyan kímélő. A kézi sminkeltávolítással összevetve.