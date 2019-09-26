2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
Hatékony és gyengéd tisztítás a pattanásos bőrfelületre
A VisaPure Anti-Blemish a bőrhibák kialakulását megelőző két szakaszt célozza meg a kézi arctisztításnál hatékonyabb eredményekkel: csökkenti a bőr zsírosságát, és eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek egyébként a pórusok eltömődését okozhatnák.
DualMotion technológia
Tisztítás
2 db Anti-Blemish kefefej
2 intenzitási beállítás
A VisaPure Anti-Blemish kefe vékony és hosszú sörtéi jobban behatolnak a pórusok mélyére, hogy csökkentsék a bőr zsírosságát, és eltávolítsák az elhalt hámsejteket, amelyek egyébként a pórusok eltömődését okozhatnák.
Az Anti-Blemish kefe megalkotásakor különösen igyekeztünk csökkenteni a baktériumok káros hatását. Ennek érdekében neves bőrgyógyászokkal és baktérium-szakértőkkel dolgoztunk együtt, és egy olyan kefét fejlesztettünk ki, amely nagyon kevés vizet szív magába, így gyorsan megszárad, és megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
Az Anti-Blemish kefe fejlesztési szakaszában számos orvost és bőrgyógyászt vontunk be, hogy garantáljuk a bőrhibákra hajlamos bőr igényeinek teljes mértékű figyelembevételét.
4.8
5-ből
219
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Ditte
26/09/2019
Magyarország
Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék :-)
Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék. Ajándékba kaptam Testvéremtől (T.B. :-), azóta a kedvencem. :-) Nagyon egyszerűen használható, időzítővel ellátott kiváló minőségű kis készülék, mely jelez, ha át kell térni az arc másik részére a tisztítással. (a leírásban szerepel az arc 3 része, minden rész tisztítására fél perc van) A töltője is szuper, akár 2 hétig is tart a töltés mindennapi használat mellett. 2 féle kefefej is van hozzá: egy általános tisztító és heti 1x-i használatra ajánlott peeling kefe. Utána nagyon jó puha és tiszta a bőr, sokkal hatékonyabb a tisztítás. Praktikus útitok is jár hozzá. Egyszóval: IMÁDOM!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
kissmerle
02/06/2018
Magyarország
A termék tökéletes!!!
Mindenkinek ajánlom ezt a terméket!! Tisztításra,bőrregenelásra,bőrmegújításra,száraz arcbőr kezelésére a legjobb választás! Hetente 3- szor használom,gyors hatás érhető el vele! Illetve én száraz, ráncosodó bőrre vettem. A géppel masszírozom be a krémeket is és már 2 hét után nagyon látványos az eredmény! Puha,tiszta,bársonyos,rugalmas lett az arcbőröm!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
fekete79
31/05/2018
Magyarország
Nagyon jó termék!
Ezt az arctisztító készüléket tudom ajánlani elsősorban azoknak, akiknek problémás a bőrük, én minden második nap használom a gépet az esti lefekvés előtt, és sokat javult tőle a bőröm állapota. Így csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a jó kis gépet! Az ár-érték arány is megfelelő szerintem!
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék