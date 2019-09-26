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Gyártás megszűnt

VisaPure EssentialArctisztító készülék

SC5278/13

4.8

| (219) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Hatékony és gyengéd tisztítás a pattanásos bőrfelületre

A VisaPure Anti-Blemish a bőrhibák kialakulását megelőző két szakaszt célozza meg a kézi arctisztításnál hatékonyabb eredményekkel: csökkenti a bőr zsírosságát, és eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek egyébként a pórusok eltömődését okozhatnák.

Összes előny megtekintése

A kézi arctisztításnál hatékonyabb bőrtisztítás

Hatékony és gyengéd tisztítás a pattanásos bőrfelületre

  • DualMotion technológia

  • Tisztítás

  • 2 db Anti-Blemish kefefej

  • 2 intenzitási beállítás

Vékony, hosszú sörték, melyek a kézi tisztálkodásnál jobban behatolnak a pórusok mélyére

Vékony, hosszú sörték, melyek a kézi tisztálkodásnál jobban behatolnak a pórusok mélyére

A VisaPure Anti-Blemish kefe vékony és hosszú sörtéi jobban behatolnak a pórusok mélyére, hogy csökkentsék a bőr zsírosságát, és eltávolítsák az elhalt hámsejteket, amelyek egyébként a pórusok eltömődését okozhatnák.

Kevés vizet magukba szívó nejlon sörték

Az Anti-Blemish kefe megalkotásakor különösen igyekeztünk csökkenteni a baktériumok káros hatását. Ennek érdekében neves bőrgyógyászokkal és baktérium-szakértőkkel dolgoztunk együtt, és egy olyan kefét fejlesztettünk ki, amely nagyon kevés vizet szív magába, így gyorsan megszárad, és megakadályozza a baktériumok elszaporodását.

Megfelelően gyengéd a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Megfelelően gyengéd a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Az Anti-Blemish kefe fejlesztési szakaszában számos orvost és bőrgyógyászt vontunk be, hogy garantáljuk a bőrhibákra hajlamos bőr igényeinek teljes mértékű figyelembevételét.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

219

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék :-)

Imádnivaló, praktikus, szép kis készülék. Ajándékba kaptam Testvéremtől (T.B. :-), azóta a kedvencem. :-) Nagyon egyszerűen használható, időzítővel ellátott kiváló minőségű kis készülék, mely jelez, ha át kell térni az arc másik részére a tisztítással. (a leírásban szerepel az arc 3 része, minden rész tisztítására fél perc van) A töltője is szuper, akár 2 hétig is tart a töltés mindennapi használat mellett. 2 féle kefefej is van hozzá: egy általános tisztító és heti 1x-i használatra ajánlott peeling kefe. Utána nagyon jó puha és tiszta a bőr, sokkal hatékonyabb a tisztítás. Praktikus útitok is jár hozzá. Egyszóval: IMÁDOM!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

02/06/2018

Magyarország

Magyarország

A termék tökéletes!!!

Mindenkinek ajánlom ezt a terméket!! Tisztításra,bőrregenelásra,bőrmegújításra,száraz arcbőr kezelésére a legjobb választás! Hetente 3- szor használom,gyors hatás érhető el vele! Illetve én száraz, ráncosodó bőrre vettem. A géppel masszírozom be a krémeket is és már 2 hét után nagyon látványos az eredmény! Puha,tiszta,bársonyos,rugalmas lett az arcbőröm!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

31/05/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Ezt az arctisztító készüléket tudom ajánlani elsősorban azoknak, akiknek problémás a bőrük, én minden második nap használom a gépet az esti lefekvés előtt, és sokat javult tőle a bőröm állapota. Így csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a jó kis gépet! Az ár-érték arány is megfelelő szerintem!

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Essential SC5275/11 Arctisztító készülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.