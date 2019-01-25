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Gyártás megszűnt
Ragyogó, élettel teli, felfrissült bőr
A VisaPure Advanced egy olyan otthoni arcápoló eszköz, melynek köszönhetően szakértelemmel végezheti a bőrápolási rutinját. Így bőre ragyogóvá, felfrissültté és élettel telivé válik. Tiszta, bársonyos és revitalizált bőr, természetes ragyogással.
Egyénre szabott DualMotion technológia
Tisztítás/masszírozás/felfrissülés
3 fej, utazótok, tárolópaletta
2 intenzitási beállítás
A fejek könnyen tisztíthatók. Egyszerűen tisztítsa meg őket meleg vízzel és szappannal a mosogatóban.
A VisaPure Advanced testre szabott DualMotion technológiával van felszerelve. A VisaPure-hoz tartozó egyes fejekhez meghatározott forgási és rezgési szintek tartoznak. A markolat és az új fejek egyaránt el vannak látva egy innovatív NFC-címkével, amely lehetővé teszi a fejlett, intelligens fejforma-felismerést. Ez azt jelenti, hogy a markolat azonnal felismeri az adott fejformát, ha ráhelyezi. Ily módon a testreszabott DualMotion technológia által biztosított programoknak köszönhetően élvezheti a különböző bőrápolási módok előnyeit.
Ha VisaPure készülékkel tisztítja bőrét, nemcsak több sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud eltávolítani, hanem az élettelen bőrszínt is. A mélytisztító hatásnak köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei, például a krémek, szérumok és esszenciák, jobban beszívódnak a bőrbe.
4.8
5-ből
181
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Gabika
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ténylegesen hozza a leírásban megadottakat. Sokkal kellemesebb a bőröm tapintása és sokkal feszesebbnek is érzem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
KarikaMarika
28/06/2018
Magyarország
Hibátlan!
Közvetlen egy kozmetikai kezelés után kezdtem el használni és annyira alapos, hogy alig vannak mitesszerek rajtam, pedig azóta eltelt 2 hét. Tényleg nagyon hatásos, össze nem hasonlítható egy sima kézzel történő arctisztítással.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
Szippy
05/06/2018
Magyarország
Kíváló minőség/Multifunkció
Megéri az árát, mivel multifunkciós készülék. A kefe egy jó arclemosóval párosítva gyönyörűen tisztítja a bőrt és a masszázs fej is nagyon kellemes, reggel kifejezetten frissítő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék
10-szer hatékonyabb, mint a kézi arctisztítás, azonban éppolyan kímélő. A kézi sminkeltávolítással összevetve.