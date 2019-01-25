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Gyártás megszűnt

VisaPure AdvancedVisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

SC5370/10

4.8

| (181) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket

Ragyogó, élettel teli, felfrissült bőr

A VisaPure Advanced egy olyan otthoni arcápoló eszköz, melynek köszönhetően szakértelemmel végezheti a bőrápolási rutinját. Így bőre ragyogóvá, felfrissültté és élettel telivé válik. Tiszta, bársonyos és revitalizált bőr, természetes ragyogással.

Összes előny megtekintése

Továbbfejlesztett bőrtisztítás és bőrápolás

Ragyogó, élettel teli, felfrissült bőr

  • Egyénre szabott DualMotion technológia

  • Tisztítás/masszírozás/felfrissülés

  • 3 fej, utazótok, tárolópaletta

  • 2 intenzitási beállítás

A fejek meleg vízzel és szappannal könnyen tisztíthatók

A fejek könnyen tisztíthatók. Egyszerűen tisztítsa meg őket meleg vízzel és szappannal a mosogatóban.

Testre szabott DualMotion, intelligens fejforma-felismeréssel

Testre szabott DualMotion, intelligens fejforma-felismeréssel

A VisaPure Advanced testre szabott DualMotion technológiával van felszerelve. A VisaPure-hoz tartozó egyes fejekhez meghatározott forgási és rezgési szintek tartoznak. A markolat és az új fejek egyaránt el vannak látva egy innovatív NFC-címkével, amely lehetővé teszi a fejlett, intelligens fejforma-felismerést. Ez azt jelenti, hogy a markolat azonnal felismeri az adott fejformát, ha ráhelyezi. Ily módon a testreszabott DualMotion technológia által biztosított programoknak köszönhetően élvezheti a különböző bőrápolási módok előnyeit.

Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását

Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását

Ha VisaPure készülékkel tisztítja bőrét, nemcsak több sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud eltávolítani, hanem az élettelen bőrszínt is. A mélytisztító hatásnak köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei, például a krémek, szérumok és esszenciák, jobban beszívódnak a bőrbe.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

181

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ténylegesen hozza a leírásban megadottakat. Sokkal kellemesebb a bőröm tapintása és sokkal feszesebbnek is érzem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

28/06/2018

Magyarország

Magyarország

Hibátlan!

Közvetlen egy kozmetikai kezelés után kezdtem el használni és annyira alapos, hogy alig vannak mitesszerek rajtam, pedig azóta eltelt 2 hét. Tényleg nagyon hatásos, össze nem hasonlítható egy sima kézzel történő arctisztítással.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

05/06/2018

Magyarország

Magyarország

Kíváló minőség/Multifunkció

Megéri az árát, mivel multifunkciós készülék. A kefe egy jó arclemosóval párosítva gyönyörűen tisztítja a bőrt és a masszázs fej is nagyon kellemes, reggel kifejezetten frissítő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure Advanced SC5370/10 VisaPure Advanced kefés arctisztítió készülék

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 10-szer hatékonyabb, mint a kézi arctisztítás, azonban éppolyan kímélő. A kézi sminkeltávolítással összevetve.