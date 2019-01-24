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Gyártás megszűnt

VisaCareMikrodermabráziós

SC6240/01

4.8

| (185) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

3 Díjak

Feszesebb érzés, fiatalosabb bőr

A VisaCare kettős hatású Air-lift feszesítő és hámlasztó rendszer élénkíti bőrét és segít fenntartani annak természetes fiatalságát. Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a vérkeringést, miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket, elősegítve a bőr saját természetes sejtmegújulását.

Összes előny megtekintése

a Philips VisaCare mikrodermabráziós rendszerrel

Feszesebb érzés, fiatalosabb bőr

  • Bőrregeneráló kezelés

  • Érzékeny és normál fejjel

A fiatalosabb bőr érdekében

A Philips VisaCare mikrodermabráziós készülék stimulálja a bőrfelület újrastrukturálódását, ami simább, feszesebb tapintású, és láthatóan ragyogóbb arcbőrt eredményez.

A bőr 4-6 hét alatt ragyogóbbá, simább és feszesebb tapintásúvá válik

A bőr 4-6 hét alatt ragyogóbbá, simább és feszesebb tapintásúvá válik

A felmérésben részt vevő nők 93%-a azt állítja, hogy bőre azonnal simább tapintású lett. 84%-uk egyetért abban, hogy bőrük ragyogóbban néz ki, 84%-uk pedig azt tapasztalta, hogy bőrük egészségesebbnek tűnik*.

Kettős hatású Air Lift feszesítő és hámlasztó rendszer

Kettős hatású Air Lift feszesítő és hámlasztó rendszer

Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a vérkeringést, miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket, elősegítve a bőr saját természetes sejtmegújulását.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

185

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Egyszerü használattal kiváltja a kozmetikusok kezelését. Sima és bársonyos bőrt eredményez.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás

07/06/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei

Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky

Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 75 fogyasztón végzett 4 hetes kezelési teszt önálló eredményei, Egyesült Királyság, 2014