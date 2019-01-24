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Gyártás megszűnt
Feszesebb érzés, fiatalosabb bőr
A VisaCare kettős hatású Air-lift feszesítő és hámlasztó rendszer élénkíti bőrét és segít fenntartani annak természetes fiatalságát. Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a vérkeringést, miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket, elősegítve a bőr saját természetes sejtmegújulását.
Bőrregeneráló kezelés
Érzékeny és normál fejjel
A Philips VisaCare mikrodermabráziós készülék stimulálja a bőrfelület újrastrukturálódását, ami simább, feszesebb tapintású, és láthatóan ragyogóbb arcbőrt eredményez.
A felmérésben részt vevő nők 93%-a azt állítja, hogy bőre azonnal simább tapintású lett. 84%-uk egyetért abban, hogy bőrük ragyogóbban néz ki, 84%-uk pedig azt tapasztalta, hogy bőrük egészségesebbnek tűnik*.
Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a vérkeringést, miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket, elősegítve a bőr saját természetes sejtmegújulását.
Díjak
4.8
5-ből
185
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Gabi
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Egyszerü használattal kiváltja a kozmetikusok kezelését. Sima és bársonyos bőrt eredményez.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare Prestige SC6250/01 Bőrfiatalító megoldás
Ilinca
07/06/2016
România
Ellenőrzött vevő
Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei
Foarte eficient! Extrem de util pentru o adolescenta cu problemele aferente virstei
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Microdermabraziune
MílaK
03/03/2019
Česká republika
Doporučuji Visacare,opravdu zlepší hladkost a pevnost pokožky
Visacare opravdu funguje. Již po pár použitích je moje pleť hladší a pevnější. Jako teenagerka jsem měla akné a zůstaly mi jizvy a ztvrdlá místa hlavně na bradě a čele,která mě trápila, ale nic nepomáhalo. Doporučuji :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaCare SC6240/01 Mikrodermální abraze Povrchové ošetření pleti
75 fogyasztón végzett 4 hetes kezelési teszt önálló eredményei, Egyesült Királyság, 2014