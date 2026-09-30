Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*

A Philips Avent praktikus SCD271/00 termékcsomagja, amely 4 Classic cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz.