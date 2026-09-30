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Gyártás megszűnt

Philips AventÚjszülött szett

SCD271/00

Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*

A Philips Avent praktikus SCD271/00 termékcsomagja, amely 4 Classic cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz.

Összes előny megtekintése

Kevesebb hasfájás**

Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*

  • Klasszikus

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható

Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható.

0% BPA tartalmú termék

0% BPA tartalmú termék

Ez a termék 0% BPA anyagot tartalmaz

Ívelt kefefej és lekerekített nyél

Ívelt kefefej és lekerekített nyél

A speciális, hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a cumisüvegek, etetőcumik, tálak és evőeszközök alaposan tisztára mosogathatók

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).

  2. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.