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Gyártás megszűnt
SCD271/00
Segít a csecsemő megnyugtatásában, különösen éjszaka*
A Philips Avent praktikus SCD271/00 termékcsomagja, amely 4 Classic cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz.
Klasszikus
Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható.
Ez a termék 0% BPA anyagot tartalmaz
A speciális, hajlított kefefej és különleges kialakítású nyél segítségével a cumisüvegek, etetőcumik, tálak és evőeszközök alaposan tisztára mosogathatók
Értékelések
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.