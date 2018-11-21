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Gyártás megszűnt

Philips AventClassic+ ajándékcsomag

SCD374/01

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

A Philips Avent Classic+ ajándékcsomag egy 125 ml-es átlátszó Classic+ cumisüveget, egy 260 ml-es mintás Classic+ cumisüveget és két hozzá illő állatmintás cumit tartalmaz.

Összes előny megtekintése

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • Cumisüvegek, játszócumik

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0 hó.+

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/11/2018

România

România

Biberoanele avent

Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

03/07/2018

România

România

Recenzia din campania philips avent

Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

02/07/2018

România

România

Extraordinar

Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.

  3. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  4. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.