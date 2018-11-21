2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A Philips Avent Classic+ ajándékcsomag egy 125 ml-es átlátszó Classic+ cumisüveget, egy 260 ml-es mintás Classic+ cumisüveget és két hozzá illő állatmintás cumit tartalmaz.
Cumisüvegek, játszócumik
260 ml
125 ml
0 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Roxana990
21/11/2018
România
Biberoanele avent
Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
Ramona29
03/07/2018
România
Recenzia din campania philips avent
Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
Cata93
02/07/2018
România
Extraordinar
Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD374/01 Set cadou Classic+
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.