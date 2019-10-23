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Gyártás megszűnt

Philips AventAjándékcsomag

SCD628/01

5

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Könnyen kombinálható a szoptatással

Az Elefánt ajándékcsomag kislányoknak az ideális ajándék az anyukák és gyermekük számára. A praktikus csomag tartalmaz egy Natural cumisüveget, két cumit és egy cumicsíptetőt.

Összes előny megtekintése

Cumisüveg, cumi és cumicsíptető készlet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon bevált, szeretjük

A cumisüveget első pillanattól kezdve elfogadta a kisfiam a cumikkal együtt. A cumisüveg praktikus méretű, a cumikból pedig jó hogy kettő van arra az esetre ha az egyiket épp nem találjuk. A cumilánc is rendkívül hasznos, főleg ebben a "köpködős, dobálós" időszakban :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

ajándéknak jó választás

Legjobb barátnőmnek vásároltuk ajándékba, nagyon szeretik. Hasznos , mert cumi is szükséges , cumisüveg is tudják használni , a cumi csiptető meg egy jó megoldás, hogy ne vesszen el a cumi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD628/01 Ajándékcsomag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD628/01 Ajándékcsomag

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.