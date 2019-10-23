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Gyártás megszűnt
Könnyen kombinálható a szoptatással
Az Elefánt ajándékcsomag kislányoknak az ideális ajándék az anyukák és gyermekük számára. A praktikus csomag tartalmaz egy Natural cumisüveget, két cumit és egy cumicsíptetőt.
1 Natural
260 ml
Lassú átfolyású cumi
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag
BDóri
25/01/2019
Magyarország
Nagyon bevált, szeretjük
A cumisüveget első pillanattól kezdve elfogadta a kisfiam a cumikkal együtt. A cumisüveg praktikus méretű, a cumikból pedig jó hogy kettő van arra az esetre ha az egyiket épp nem találjuk. A cumilánc is rendkívül hasznos, főleg ebben a "köpködős, dobálós" időszakban :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD627/01 Ajándékcsomag
Linda17
18/01/2019
Magyarország
ajándéknak jó választás
Legjobb barátnőmnek vásároltuk ajándékba, nagyon szeretik. Hasznos , mert cumi is szükséges , cumisüveg is tudják használni , a cumi csiptető meg egy jó megoldás, hogy ne vesszen el a cumi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD628/01 Ajándékcsomag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD628/01 Ajándékcsomag