2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF257/00
Készüljön fel a szoptatásra
A Philips Avent szoptatási alapkészlet segítséget nyújt Önnek a szoptatás első napjaiban.
Mellápolás
Száraz és kényelmes érzést biztosít egész nap.
Nagyobb nedvszívó-képességgel, speciálisan az éjszakai kényelemhez kifejlesztve.
Melegen használva a tejleadást serkenti – Hidegen használva nyugtat – Különösen puha borítással a megnövelt kényelemért
Értékelések
Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt.