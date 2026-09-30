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Gyártás megszűnt

Philips AventSzoptatási alapkészlet

SCF257/00

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A Philips Avent szoptatási alapkészlet segítséget nyújt Önnek a szoptatás első napjaiban.

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Az édesanyák által világszerte ajánlott márka1

Avent szoptatási készlet

Készüljön fel a szoptatásra

  • Mellápolás

12 darab nappali melltartóbetét

12 darab nappali melltartóbetét

Száraz és kényelmes érzést biztosít egész nap.

6 darab éjjeli melltartóbetét

Nagyobb nedvszívó-képességgel, speciálisan az éjszakai kényelemhez kifejlesztve.

2 darab termogél párna kettős funkcióval

Melegen használva a tejleadást serkenti – Hidegen használva nyugtat – Különösen puha borítással a megnövelt kényelemért

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt. 