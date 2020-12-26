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Gyártás megszűnt
Ultrakényelmes és hatékony sterilizálás
Az állítható méretnek köszönhetően a 4 az 1-ben sterilizáló minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógép-kosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.
Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
6 perc alatt sterilizál
6 Philips Avent cumisüveg elfér benne
Állítható 4 az 1-ben kialakítás
A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógép-kosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.
A sterilizáló természetes gőzt használ a cumisüvegek és más termékek tisztán tartásához, melynek köszönhetően a kórokozók 99,9%-át elpusztítja vegyi anyagok használata nélkül. Így nyugodt lehet, hogy a cumisüvegei és más termékei sterilek lesznek.
Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.
4.7
5-ből
80
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
26/12/2020
Magyarország
Kényelmes megoldás
Praktikus, egyszerűen szétszedhető, összerakható, könnyen kezelhető. Tágas, sok minden belefér. Gyorsan sterilizál. Kényelmes, hatékony.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2018-12-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2018-12-26
Spanya
22/12/2020
Magyarország
Nagy segítség
Első babámnál sokat használtam, mivel mellszívót és bimbóvédőt is használnom kellett, éjszaka egy áldás volt, hogy pikk pakk sterilizálni tudtam ezeket. Mivel bővíthető nagyon sok minden belefér, én nagyon szeretem. Most is használom sterilizálásra, nem csak baba termékeknél jön jól.
Előnyök
Gyorsaság, könnyű kezelhetőség
Hátrányok
Hamar vízkövesedik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2018-12-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2018-12-22
kisbalna
10/12/2020
Magyarország
Tökéletes egyszerűség!
Nélkülözhetetlen eszköz egy baba mellett. IS! Végtelenül egyszerű a használata, így villámgyorsan lehet sterilizálni bármit, ami bírja a gőzt :-)
Előnyök
Nélkülözhetetlen.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2020-08-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Használat dátuma 2020-08-10
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