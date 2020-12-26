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Gyártás megszűnt

Philips Avent4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

SCF286/03

4.7

| (80) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

Ultrakényelmes és hatékony sterilizálás

Az állítható méretnek köszönhetően a 4 az 1-ben sterilizáló minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógép-kosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.

Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Rugalmas, egyszerű behelyezés

Ultrakényelmes és hatékony sterilizálás

  • Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

  • 6 perc alatt sterilizál

  • 6 Philips Avent cumisüveg elfér benne

  • Állítható 4 az 1-ben kialakítás

4 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

4 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában. A mellékelt mosogatógép-kosár egybefogja a kisebb darabokat a mosogatógépben, és lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal áthelyezze őket a sterilizálóba.

A természetes gőzsterilizálás, elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

A sterilizáló természetes gőzt használ a cumisüvegek és más termékek tisztán tartásához, melynek köszönhetően a kórokozók 99,9%-át elpusztítja vegyi anyagok használata nélkül. Így nyugodt lehet, hogy a cumisüvegei és más termékei sterilek lesznek.

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

80

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes megoldás

Praktikus, egyszerűen szétszedhető, összerakható, könnyen kezelhető. Tágas, sok minden belefér. Gyorsan sterilizál. Kényelmes, hatékony.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2018-12-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2018-12-26

22/12/2020

Magyarország

Magyarország

Nagy segítség

Első babámnál sokat használtam, mivel mellszívót és bimbóvédőt is használnom kellett, éjszaka egy áldás volt, hogy pikk pakk sterilizálni tudtam ezeket. Mivel bővíthető nagyon sok minden belefér, én nagyon szeretem. Most is használom sterilizálásra, nem csak baba termékeknél jön jól.

Előnyök

Gyorsaság, könnyű kezelhetőség

Hátrányok

Hamar vízkövesedik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2018-12-22

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2018-12-22

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes egyszerűség!

Nélkülözhetetlen eszköz egy baba mellett. IS! Végtelenül egyszerű a használata, így villámgyorsan lehet sterilizálni bármit, ami bírja a gőzt :-)

Előnyök

Nélkülözhetetlen.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2020-08-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF286/03 4 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Használat dátuma 2020-08-10

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 