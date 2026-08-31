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Philips Avent Elektrische Einzelmilchpumpe Natural Care kéz nélkül használható, hordható
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SCF494/11
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Felhasználói útmutató
EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
Natural Care HandsfreeWearableMellbimbópajzs, 27 mm-es
Natural Care HandsfreeWearableBetét, 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableBetét, 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablBetét, 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableBetét, 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableBetét, 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrán
Natural Care Handsfree WearabSzelep
Natural Care Handsfree WearablTejgyűjtő pohár
Natural Care Handsfree WearablFedél
Natural Care HandsfreeWearableUSB kábel
Hands-freeHálózati adatper USB-C kábellel
Hands-freeUSB kábel
Philips Avent elektromos mellszívómnak alacsony a szívóereje, vagy egyáltalán nincs
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