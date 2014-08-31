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Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár babáknak

SCF604/11

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Higiénia utazás közben is

A Philips Avent gyorsabb átfolyást biztosító itatófej ideális választást biztosít az örökmozgó totyogók számára. A csészék nem csupán tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, de kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és ügyes oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető.

Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Cseppmentes, gyors folyású

Higiénia utazás közben is

  • 340 ml-es

  • Sport itatófej 18 hónapos kortól

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.

Gyorsabb átfolyású és harapásálló itatófej

Gyorsabb átfolyású és harapásálló itatófej

A gyorsabb átfolyást szavatoló itatófej harapásálló kivitelben készül, a nagyobb itatópohár több folyadékot tárol.

Az itatófej tisztaságát rápattintható védőkupak biztosítja

Az itatófej tisztaságát rápattintható védőkupak biztosítja

A rápattintható védőkupak otthon és útközben is garantáltan tisztán tartja az itatófejet.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 