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Gyártás megszűnt
Higiénia utazás közben is
A Philips Avent gyorsabb átfolyást biztosító itatófej ideális választást biztosít az örökmozgó totyogók számára. A csészék nem csupán tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, de kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és ügyes oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető.
340 ml-es
Sport itatófej 18 hónapos kortól
A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.
A gyorsabb átfolyást szavatoló itatófej harapásálló kivitelben készül, a nagyobb itatópohár több folyadékot tárol.
A rápattintható védőkupak otthon és útközben is garantáltan tisztán tartja az itatófejet.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF604/11 Kubek dla dziecka
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