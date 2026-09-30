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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
SCF608/01
Higiénia utazás közben is
Az önálló ivás műveletének elsajátítása Philips Avent csészék totyogóknak termékcsalád használatával. A rápattintható védőkupak még utazás közben is tisztán tartja az itatófejet. A csészék tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, és kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára.
260 ml-es
Kemény itatófej 12 hónapos kortól
Füllel
A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.
Értékelések
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.