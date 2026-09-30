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  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

Philips AventAvent mintás itató

SCF609/01

Higiénia utazás közben is

A Philips Avent gyorsabb átfolyást biztosító itatófej ideális választást biztosít az örökmozgó totyogók számára. A csészék nem csupán tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, de kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és ügyes oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető.

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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Cseppmentes, gyorsabb átfolyást biztosító itatópohár

Higiénia utazás közben is

  • 340 ml-es

  • Sport itatófej 18 hónapos kortól

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

Higiénikus a pohár minden része sterilizálható

Higiénikus a pohár minden része sterilizálható

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 