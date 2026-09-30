Higiénia utazás közben is

A Philips Avent gyorsabb átfolyást biztosító itatófej ideális választást biztosít az örökmozgó totyogók számára. A csészék nem csupán tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, de kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és ügyes oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető.