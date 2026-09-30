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Gyártás megszűnt
SCF609/01
Higiénia utazás közben is
A Philips Avent gyorsabb átfolyást biztosító itatófej ideális választást biztosít az örökmozgó totyogók számára. A csészék nem csupán tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, de kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és ügyes oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető.
340 ml-es
Sport itatófej 18 hónapos kortól
A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.
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