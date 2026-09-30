Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.