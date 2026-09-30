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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
SCF616/05
Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.
240 ml
Biztonságos tárolás és szállítás
Tárolja az értékes anyatejet vagy a bébiételt Philips Avent anyatejtároló poharakkal. Az ételt a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban is tárolhatja.
A tökéletes megoldás, ha útra kel. Könnyedén magával viheti a babájának szánt ételt, ha elindul otthonról
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Értékelések
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.