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Gyártás megszűnt

Philips AventTanulóüveg szett babáknak

SCF683/07

A kisbaba első próbálkozásai a pohárral

A puha, csöpögésmentes itatófejjel ellátott Philips Avent SCF683/07 tanulóüveg kíméli a kisbaba ínyét

Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kényelmes fogantyúk a cumisüveghez

A kisbaba első próbálkozásai a pohárral

  • 260 ml

  • Változó átfolyású

Könnyen megmarkolható fogantyú

Könnyen megmarkolható fogantyú

Helyezze a könnyen megmarkolható fogantyút a cumisüvegre, hogy segítségével gyermeke meg tudjon tanulni önállóan inni.

Puha, csöpögésmentes itatófej

Puha, csöpögésmentes itatófej

Cserélje le az etetőcumit a puha, csöpögésmentes itatófejre, amely anyaga és kialakítása miatt gyengéd a kisbaba ínyéhez.

Cserélje le az etetőcumit a puha itatófejre

Cserélje le az etetőcumit a puha itatófejre

A cumisüveg egyszerűen átalakítható, mindössze az etetőcumit kell lecserélni a puha, csöpögésmentes itatófejre.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 