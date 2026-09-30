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Gyártás megszűnt
SCF683/07
A kisbaba első próbálkozásai a pohárral
A puha, csöpögésmentes itatófejjel ellátott Philips Avent SCF683/07 tanulóüveg kíméli a kisbaba ínyét
260 ml
Változó átfolyású
Helyezze a könnyen megmarkolható fogantyút a cumisüvegre, hogy segítségével gyermeke meg tudjon tanulni önállóan inni.
Cserélje le az etetőcumit a puha, csöpögésmentes itatófejre, amely anyaga és kialakítása miatt gyengéd a kisbaba ínyéhez.
A cumisüveg egyszerűen átalakítható, mindössze az etetőcumit kell lecserélni a puha, csöpögésmentes itatófejre.
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