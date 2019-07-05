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Gyártás megszűnt
Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
Philips Avent SCF702/00 osztott kialakítású tányér a baba különböző fejlődési szintjeihez
fehér
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
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