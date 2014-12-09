2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!
kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.
Gyártás megszűnt
Az utazás közbeni etetés még kényelmesebb
A Philips Avent utazó etetőkészlet egy nagy osztott etetőtálból, két kivehető kis edényből, egy integrált etetőkanálból és egy speciális tapadós alátétből áll, amely segít megakadályozni az étel kiborulását. Tökéletes társ az úton lévő anyukák számára.
Utazó készlet
A Philips Avent utazó etetőkészlet egy nagy, osztott tálat tartalmaz fedéllel, és két kivehető, különálló tálat fedelekkel, amelyek tökéletesek a kisebb falatokhoz és ételadagokhoz
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.