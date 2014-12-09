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Gyártás megszűnt

Philips AventAvent utazó etetőkészlet 6 hó+

SCF724/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az utazás közbeni etetés még kényelmesebb

A Philips Avent utazó etetőkészlet egy nagy osztott etetőtálból, két kivehető kis edényből, egy integrált etetőkanálból és egy speciális tapadós alátétből áll, amely segít megakadályozni az étel kiborulását. Tökéletes társ az úton lévő anyukák számára.

Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Utazás közbeni etetésre kifejlesztve

Az utazás közbeni etetés még kényelmesebb

  • Utazó készlet

Utazó etetőkészlet

A Philips Avent utazó etetőkészlet egy nagy, osztott tálat tartalmaz fedéllel, és két kivehető, különálló tálat fedelekkel, amelyek tökéletesek a kisebb falatokhoz és ételadagokhoz

Biztonságos fedelek a kilöttyenés megakadályozására és a tároló higiéniájáért

Biztonságos fedelek a kilöttyenés megakadályozására és a tároló higiéniájáért

A fedélbe illeszthető etetőkanállal és tapadós alátéttel

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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