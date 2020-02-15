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Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Tároló edények<br>

SCF876/02

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerű tárolás a friss ételekért

A Philips Avent 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítőhöz készült. Kényelmesen megtöltheti, tárolhatja, kiolvaszthatja vagy felmelegítheti a tápláló bébiételeket.

Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Egyszerű tárolás a friss ételekért

  • 2 újra felhasználható tárolóedény

  • Az egészséges bébiétel-készítőhöz

Tárolt ételeinek egyszerű kiolvasztása vagy felmelegítése

Tárolt ételeinek egyszerű kiolvasztása vagy felmelegítése

A Philips Avent 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítőhöz készült. Segítségével tárolt ételeit egyszerűen kiolvaszthatja vagy felmelegítheti.

Találja meg a megfelelő adagot a fejlődésben lévő kisgyermeke számára

Találja meg a megfelelő adagot a fejlődésben lévő kisgyermeke számára

Találja meg a megfelelő adagot a fejlődésben lévő kisgyermeke számára.

A zárófedél segít az ízek és a frissesség megőrzésében

A zárófedél segít az ízek és a frissesség megőrzésében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

Használat dátuma 2020-01-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

Használat dátuma 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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