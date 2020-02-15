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Gyártás megszűnt
Egyszerű tárolás a friss ételekért
A Philips Avent 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítőhöz készült. Kényelmesen megtöltheti, tárolhatja, kiolvaszthatja vagy felmelegítheti a tápláló bébiételeket.
2 újra felhasználható tárolóedény
Az egészséges bébiétel-készítőhöz
A Philips Avent 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítőhöz készült. Segítségével tárolt ételeit egyszerűen kiolvaszthatja vagy felmelegítheti.
Találja meg a megfelelő adagot a fejlődésben lévő kisgyermeke számára.
A zárófedél segít az ízek és a frissesség megőrzésében.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
Használat dátuma 2020-01-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
Használat dátuma 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF876/02 Avent Tároló edények
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