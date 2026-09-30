2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SCN355/INT
Kis hely. Hatalmas kép!
A faltól alig néhány centiméterre elhelyezett tripla lézeres, ultrarövid vetítési távolságot biztosító Screeneo UL5 Smart kivetítő Full HD képet, HDR10 rendszert és REC2020 színpontosságot biztosít akár 120"-es méretig*. Előre betöltött alkalmazások. Kétsávos Wi-Fi és Bluetooth.
Ultrarövid vetítési táv, 100''-es képernyő
Full HD és 108% REC2020
LuminOS rendszer, előre telepített alkalmazások
Ultrakompakt
Merüljön bele a szórakozás korlátlan univerzumába a Screeneo UL5 Smart segítségével, amely az Android alapú, fejlett LuminOS rendszerrel működik. A csomagolásból kivéve azonnal készen áll a szórakoztatásra, hiszen kedvenc alkalmazásai már előre be vannak töltve: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ és sok más! A multimédia világa egyetlen gombnyomásra Ön elé tárul, egyszerűen és kényelmesen a Screeneo UL5 Smart segítségével.
Fokozza a vizuális élményt a Screeneo UL5 Smart beépített 2 db 3 W-os hangszórójával. Kiegyensúlyozott audiokimenetet biztosítanak, ami a látványt kiegészítve kerek egésszé teszi a szórakozási élményt. Átütőbb hangzást szeretne? Csak csatlakoztasson egy külső Bluetooth hangszórót a Screeneo UL5 Smart készülékhez!
Használja ki a sokoldalú csatlakoztathatóság nyújtotta lehetőségeket a Screeneo UL5 Smart kivetítővel. A HDMI 2.1, az USB-A és USB-C port segítségével a készülékek – például játékkonzolok, Apple TV vagy műholdvevő készülék – csatlakoztatása rendkívül egyszerű. Az USB-A tápcsatlakozóval az Amazon Fire Stick problémamentesen csatlakoztatható. Az USB-C port pedig energiát biztosít a kivetítőnek, és egyszerű csatlakoztatást nyújt a laptopoknak, okostelefonoknak és tableteknek. A Screeneo UL5 Smart zökkenőmentes szórakozást biztosít a mindent felölelő csatlakoztathatóságával.
Értékelések
A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.
A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
ALKALMAZÁSOK: Internetkapcsolat szükséges. Adatforgalmi és előfizetési díjakkal járhat. Az alkalmazások és a felhasználói felület előzetes értesítés nélkül változhatnak. A használat előtt el kell fogadni a Használati feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot. Egyes szolgáltatások megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.