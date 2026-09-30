Sokoldalú csatlakoztathatóság

Használja ki a sokoldalú csatlakoztathatóság nyújtotta lehetőségeket a Screeneo UL5 Smart kivetítővel. A HDMI 2.1, az USB-A és USB-C port segítségével a készülékek – például játékkonzolok, Apple TV vagy műholdvevő készülék – csatlakoztatása rendkívül egyszerű. Az USB-A tápcsatlakozóval az Amazon Fire Stick problémamentesen csatlakoztatható. Az USB-C port pedig energiát biztosít a kivetítőnek, és egyszerű csatlakoztatást nyújt a laptopoknak, okostelefonoknak és tableteknek. A Screeneo UL5 Smart zökkenőmentes szórakozást biztosít a mindent felölelő csatlakoztathatóságával.