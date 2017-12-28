2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB4405WT/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a hosszú távú kényelmes viselethez.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Ellenőrzött vevő
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan73
06/04/2017
România
surprinzatoare
foarte usoare, dupa cateva minute uiti ca la ai pe cap, sunet clar, bas mai mult decat decent, per total placut surprins. recomand
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek