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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató TV-hez

SHC8800/12

Nagy felbontású házimozi-hangzás

A Philips SHC8800 vezeték nélküli fejhallgatókkal szabadon elmerülhet saját moziszerű hangélményt nyújtó világában. 100 méteres hatótávolság, kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás és lenyűgöző otthoni szórakozás.

Összes előny megtekintése

Nagyszerű moziszerű hangélmény otthonában

Nagy felbontású házimozi-hangzás

  • 40 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

A heveder automatikusan beállítja önmagát az optimális illeszkedéshez

A heveder automatikusan beállítja önmagát az optimális illeszkedéshez

Az önbeállító, könnyű hevederrel az eszköz nemcsak tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, de optimális kényelmet is biztosít.

Nagy felbontású audió vezetékes csatlakozáson keresztül

Nagy felbontású audió vezetékes csatlakozáson keresztül

A nagy felbontású audió a legjobb hangteljesítményt nyújtja, mivel élethűbben reprodukálja a stúdiók eredeti mesterfelvételeinek minőségét, mint a 16-bites, 44,1 kHz-es CD formátumok. A mellékelt audiokábellel a Philips SHC8800 vezeték nélküli fülhallgató támogatja a nagy felbontású hangzást, így kompromisszumoktól mentes audiominőséggel játszhatja le zenéit kedvenc eszközeiről, ezáltal még többet hozhat ki az otthoni szórakozásból.

Egyszerűen használható töltődokkoló

Egyszerűen használható töltődokkoló

Helyezze a fejhallgatót a töltődokkolóba az egyszerű töltéshez.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.