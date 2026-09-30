Nagy felbontású audió vezetékes csatlakozáson keresztül

A nagy felbontású audió a legjobb hangteljesítményt nyújtja, mivel élethűbben reprodukálja a stúdiók eredeti mesterfelvételeinek minőségét, mint a 16-bites, 44,1 kHz-es CD formátumok. A mellékelt audiokábellel a Philips SHC8800 vezeték nélküli fülhallgató támogatja a nagy felbontású hangzást, így kompromisszumoktól mentes audiominőséggel játszhatja le zenéit kedvenc eszközeiről, ezáltal még többet hozhat ki az otthoni szórakozásból.