2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHC8800/12
Nagy felbontású házimozi-hangzás
A Philips SHC8800 vezeték nélküli fejhallgatókkal szabadon elmerülhet saját moziszerű hangélményt nyújtó világában. 100 méteres hatótávolság, kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás és lenyűgöző otthoni szórakozás.
40 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Az önbeállító, könnyű hevederrel az eszköz nemcsak tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, de optimális kényelmet is biztosít.
A nagy felbontású audió a legjobb hangteljesítményt nyújtja, mivel élethűbben reprodukálja a stúdiók eredeti mesterfelvételeinek minőségét, mint a 16-bites, 44,1 kHz-es CD formátumok. A mellékelt audiokábellel a Philips SHC8800 vezeték nélküli fülhallgató támogatja a nagy felbontású hangzást, így kompromisszumoktól mentes audiominőséggel játszhatja le zenéit kedvenc eszközeiről, ezáltal még többet hozhat ki az otthoni szórakozásból.
Helyezze a fejhallgatót a töltődokkolóba az egyszerű töltéshez.
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