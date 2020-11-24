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Gyártás megszűnt

1000 seriesIn-Ear fülhallgató mikrofonnal

SHE2405PP/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
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Adj merészen lüktető zenei aláfestést a mindennapjaidnak. Ezek a fülbe helyezhető fejhallgatók négy élénk színkombinációban kaphatók, és áttetsző, színkódolt vezetékekkel ellátott hangszóróházzal egészülnek ki. Miért olvadnál be a tömegbe, ha egyediségre születtél?
Összes előny megtekintése

Dobd fel stílusodat

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • beépített mikrofonhoz

  • Rózsaszín és lila

  • In-ear (fülbe helyezhető)

Élénk, színkódolt vezetékek. Áttetsző hangszóróház

Mutasd meg bátran stílusod az élénk, színkódolt vezetékekkel és az átlátszó hangszóróházzal.

8,6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Kristálytiszta hangzás

A 8,6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást biztosítanak.

Ovális akusztikus cső. Kényelem és passzív zajszűrés

A fülbe helyezhető hallgatók ovális, akusztikus csövének köszönhetően valódi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. Maximális passzív zajkiszűrést biztosít, és a cserélhető gumi fülbetétek három méretben biztosítják a tökéletes illeszkedést.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Előnyök

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Előnyök

Dźwięk, Design

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.