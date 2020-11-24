2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE2405PP/00
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
beépített mikrofonhoz
Rózsaszín és lila
In-ear (fülbe helyezhető)
Mutasd meg bátran stílusod az élénk, színkódolt vezetékekkel és az átlátszó hangszóróházzal.
A 8,6 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást biztosítanak.
A fülbe helyezhető hallgatók ovális, akusztikus csövének köszönhetően valódi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. Maximális passzív zajkiszűrést biztosít, és a cserélhető gumi fülbetétek három méretben biztosítják a tökéletes illeszkedést.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Előnyök
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Előnyök
Dźwięk, Design
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem