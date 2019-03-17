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Gyártás megszűnt
SHE3850SG/00
Lüktető ritmus, ütős basszus
A stílusos Philips MyJam Chromz in-ear fülhallgató ütős basszushangokat, kényelmet és impozáns külsőt biztosít. A többszínű, vákuumban fémezett, matt bevonat illik az iPhone 6S készülékhez.
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A kiváló minőségű, vákuumban fémezett matt bevonat még nagyobb felületvédelmet biztosít, ráadásul tökéletesen illik az iPhone 6S készülékhez.
A fejhallgató élettartamának növelése érdekében a kagyló és a kábel becsatlakozása közötti puha gumiréteg óvja a csatlakozást a gyakori meghajlításból eredő sérülésektől.
A kompakt kialakítású Philips Chromz in-ear fülhallgató erőteljes hangszórókat foglal magába, hogy a tökéletes illeszkedéshez tiszta hangzás és ütős basszus társuljon.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
audioswir
17/03/2019
Polska
akustyka na naprawde dobrym poziomie
Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3850SG Słuchawki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3850SG Słuchawki