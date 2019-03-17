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Gyártás megszűnt

Fejhallgató

SHE3850SG/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Lüktető ritmus, ütős basszus

A stílusos Philips MyJam Chromz in-ear fülhallgató ütős basszushangokat, kényelmet és impozáns külsőt biztosít. A többszínű, vákuumban fémezett, matt bevonat illik az iPhone 6S készülékhez.

Összes előny megtekintése

Minőségi, vákuumban fémezett matt kidolgozás

Lüktető ritmus, ütős basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

A vákuumban fémezett, stílusos matt bevonat még nagyobb védelmet nyújt

A vákuumban fémezett, stílusos matt bevonat még nagyobb védelmet nyújt

A kiváló minőségű, vákuumban fémezett matt bevonat még nagyobb felületvédelmet biztosít, ráadásul tökéletesen illik az iPhone 6S készülékhez.

Megerősített kábelvédő a nagyobb tartósságért és a könnyebb csatlakoztathatóságért

A fejhallgató élettartamának növelése érdekében a kagyló és a kábel becsatlakozása közötti puha gumiréteg óvja a csatlakozást a gyakori meghajlításból eredő sérülésektől.

A tiszta hangzást az ütős basszussal ötvöző erőteljes meghajtók

A tiszta hangzást az ütős basszussal ötvöző erőteljes meghajtók

A kompakt kialakítású Philips Chromz in-ear fülhallgató erőteljes hangszórókat foglal magába, hogy a tökéletes illeszkedéshez tiszta hangzás és ütős basszus társuljon.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/03/2019

Polska

Polska

akustyka na naprawde dobrym poziomie

Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3850SG Słuchawki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3850SG Słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.