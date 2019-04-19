2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. A nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók karcsú és kompakt kivitelben biztosítják a dübörgő basszust.
Az ergonomikusan kialakított ovális és döntött hangcsövek kényelmes, természetes illeszkedést biztosítanak, így hosszú órákon keresztül teljes kényelemben élvezhető a zene.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását vagy megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
4.8
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305WT Навушники з мікрофоном