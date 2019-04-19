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Összes sorozat

  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Érezd! BASS+
Élvezze a meglepően átütő hangot a kis méretű, strapabíró eszközből. A kifejezetten erőteljes mélyhangokhoz hangolt hangszóró-meghajtókkal rendelkező Philips BASS+ fülhallgató nagyszerű hangszigetelést nyújt, és stabilan viselhető, így Ön a legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Összes előny megtekintése

Érezd! BASS+

  • 12,2 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

Nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók

Nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. A nagy teljesítményű, 12,2 mm-es hangszóró-meghajtók karcsú és kompakt kivitelben biztosítják a dübörgő basszust.

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelemért

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelemért

Az ergonomikusan kialakított ovális és döntött hangcsövek kényelmes, természetes illeszkedést biztosítanak, így hosszú órákon keresztül teljes kényelemben élvezhető a zene.

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását vagy megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.