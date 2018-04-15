2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gravitációval szembeszálló fejhallgatók
Hihetetlenül könnyű és erőteljes. A vékony és áramvonalas Ultrlite fejhallgatót úgy tervezték, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Tiszta hangzást biztosít, laposra összehajtható, így ideális az egyszerű hordozáshoz.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A lapos kialakítású kábel gubancmentesen tartja a fejhallgatót, a törésgátló pedig biztosítja a kábel tartósságát.
Ultrakönnyű és kivételesen vékony az útközbeni teljes kényelemért.
Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság kedvéért.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Căşti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Słuchawki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Słuchawki