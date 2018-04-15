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Gyártás megszűnt

Fülhallgató

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Hihetetlenül könnyű és erőteljes. A vékony és áramvonalas Ultrlite fejhallgatót úgy tervezték, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Tiszta hangzást biztosít, laposra összehajtható, így ideális az egyszerű hordozáshoz.

Összes előny megtekintése

Ultrakompakt. Tiszta hangzás.

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Élvezze a zenét gubancok nélkül, lapos kialakítású kábellel

Élvezze a zenét gubancok nélkül, lapos kialakítású kábellel

A lapos kialakítású kábel gubancmentesen tartja a fejhallgatót, a törésgátló pedig biztosítja a kábel tartósságát.

Ultrakönnyű és kivételesen vékony kialakítás

Ultrakönnyű és kivételesen vékony kialakítás

Ultrakönnyű és kivételesen vékony az útközbeni teljes kényelemért.

Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság kedvéért

Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság kedvéért

Laposra összehajtható az egyszerű hordozhatóság kedvéért.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Căşti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Słuchawki

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL4400BK Słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.