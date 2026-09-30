2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
SHP9500CY/00
The Freddie
A legjobb társ! A klasszikus megjelenésű, hátul nyitott vezetékes fejhallgatóval kedvenc zenéit a megfelelő hangzással hallgathatja. Az otthoni zenehallgatásra tervezett eszköz audiofil minőségű hangolással rendelkezik, klassz retró stílust képvisel és modern kényelmet nyújt.
Retró kialakítás, ragyogó hangzás
Vezetékes, hátul nyitott fejhallgató
Döntött, 50 mm-es meghajtók
Kényelmes a hosszan tartó zenehallgatáshoz
Bőrnadrág, vagány ing és a 70-es éveket idéző, retró megjelenésű, fület körülölelő fejhallgató! Akár a régi idők bakelitlemezét hallgatja, akár a legújabb slágert streameli, csak dőljön hátra, és merüljön el a kellemes, autentikus hangzásban.
A hátul nyitott kialakításnak köszönhetően érezheti a zene esszenciáját. Mivel nincs olyan burkolat, amely korlátozná a hangokat, magával ragadó, teret betöltő hangzásban lesz része, amely elkülöníti az énekhangokat és a hangszereket, így Ön minden egyes hangjegy teljes hatását élvezheti – mintha csak a stúdióban lenne kedvenc zenekarával.
A neodímium meghajtók 15 fokban döntöttek, hogy illeszkedjenek a fül természetes alakjához, így minden frekvencia optimális pontossággal lesz hallható. Ragyogó magas hangok, szabályozott mély hangok és természetes középtartomány. Legyen szó bármilyen zenéről, minden kihívásnak eleget tesz.
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