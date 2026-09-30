Hátul nyitott, fület körülölelő fejhallgató. Kerüljön közelebb a zenéhez

A hátul nyitott kialakításnak köszönhetően érezheti a zene esszenciáját. Mivel nincs olyan burkolat, amely korlátozná a hangokat, magával ragadó, teret betöltő hangzásban lesz része, amely elkülöníti az énekhangokat és a hangszereket, így Ön minden egyes hangjegy teljes hatását élvezheti – mintha csak a stúdióban lenne kedvenc zenekarával.