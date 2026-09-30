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  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroBeltéri, fület körülölelő fejhallgató

SHP9500CY/00

The Freddie

A legjobb társ! A klasszikus megjelenésű, hátul nyitott vezetékes fejhallgatóval kedvenc zenéit a megfelelő hangzással hallgathatja. Az otthoni zenehallgatásra tervezett eszköz audiofil minőségű hangolással rendelkezik, klassz retró stílust képvisel és modern kényelmet nyújt.

Összes előny megtekintése

The Freddie

  • Retró kialakítás, ragyogó hangzás

  • Vezetékes, hátul nyitott fejhallgató

  • Döntött, 50 mm-es meghajtók

  • Kényelmes a hosszan tartó zenehallgatáshoz

A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent

A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent

Bőrnadrág, vagány ing és a 70-es éveket idéző, retró megjelenésű, fület körülölelő fejhallgató! Akár a régi idők bakelitlemezét hallgatja, akár a legújabb slágert streameli, csak dőljön hátra, és merüljön el a kellemes, autentikus hangzásban.

Hátul nyitott, fület körülölelő fejhallgató. Kerüljön közelebb a zenéhez

Hátul nyitott, fület körülölelő fejhallgató. Kerüljön közelebb a zenéhez

A hátul nyitott kialakításnak köszönhetően érezheti a zene esszenciáját. Mivel nincs olyan burkolat, amely korlátozná a hangokat, magával ragadó, teret betöltő hangzásban lesz része, amely elkülöníti az énekhangokat és a hangszereket, így Ön minden egyes hangjegy teljes hatását élvezheti – mintha csak a stúdióban lenne kedvenc zenekarával.

Döntött, 50 mm-es neodímium meghajtók. Autentikus Hi-Fi hangzás

Döntött, 50 mm-es neodímium meghajtók. Autentikus Hi-Fi hangzás

A neodímium meghajtók 15 fokban döntöttek, hogy illeszkedjenek a fül természetes alakjához, így minden frekvencia optimális pontossággal lesz hallható. Ragyogó magas hangok, szabályozott mély hangok és természetes középtartomány. Legyen szó bármilyen zenéről, minden kihívásnak eleget tesz.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.