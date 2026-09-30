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Gyártás megszűnt

Fülre illeszkedő fejhallgató

SHP9600/00

Minőségi teljesítmény

A teljesítmény, a kényelem és a minőség tökéletes ötvözetét keresed? Ez a fülre simuló, hátul is nyitott fejhallgató a kialakításának köszönhetően új dimenziókat nyit az otthoni zenehallgatásban – nagyszerű hangzással, kiváló felépítéssel és aranybevonatú kábelcsatlakozásokkal.

Összes előny megtekintése

Minőségi teljesítmény

  • 50 mm-es neodímium meghajtók

  • Hátul nyitott kialakítás

  • 3 m-es levehető kábel

Hátul nyitott kialakítás. Telt hangzás.

Hátul nyitott kialakítás. Telt hangzás.

Érezd a zenét. A tökéletesen hangolt 50 mm-es meghajtók erőteljes basszusokat, kiegyensúlyozott középtartományt és az eredetihez hű, magas frekvenciákat biztosítanak. A meghajtók kialakítása olyan, hogy illeszkednek a fül természetes formájához, így nem vesznek el a részletek.

Kiemelkedő kényelem és tartósság

Kiemelkedő kényelem és tartósság

A fejpánt masszív acéllal van megerősítve, amely a megfelelő mértékű feszességet biztosítja a stabil illeszkedés érdekében. A kétrétegű fejpántpárna valódi kényelmet nyújt, a légáteresztő fülpárnák pedig hosszan tartó zenehallgatást tesznek lehetővé.

Csatlakozz bármilyen forráshoz. A telefontól a fejhallgatós erősítőig

Csatlakozz bármilyen forráshoz. A telefontól a fejhallgatós erősítőig

Merülj el kedvenc albumaidban – okoseszközödön, otthoni rendszereden, TV-den vagy laptopodon. A mellékelt kábel aranyozott, 6,3–3,5 mm-es jack adapterrel rendelkezik, így audiofil szintű berendezések hallgatásakor is a legjobb csatlakozást nyújtja.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.