2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHP9600/00
Minőségi teljesítmény
A teljesítmény, a kényelem és a minőség tökéletes ötvözetét keresed? Ez a fülre simuló, hátul is nyitott fejhallgató a kialakításának köszönhetően új dimenziókat nyit az otthoni zenehallgatásban – nagyszerű hangzással, kiváló felépítéssel és aranybevonatú kábelcsatlakozásokkal.
50 mm-es neodímium meghajtók
Hátul nyitott kialakítás
3 m-es levehető kábel
Érezd a zenét. A tökéletesen hangolt 50 mm-es meghajtók erőteljes basszusokat, kiegyensúlyozott középtartományt és az eredetihez hű, magas frekvenciákat biztosítanak. A meghajtók kialakítása olyan, hogy illeszkednek a fül természetes formájához, így nem vesznek el a részletek.
A fejpánt masszív acéllal van megerősítve, amely a megfelelő mértékű feszességet biztosítja a stabil illeszkedés érdekében. A kétrétegű fejpántpárna valódi kényelmet nyújt, a légáteresztő fülpárnák pedig hosszan tartó zenehallgatást tesznek lehetővé.
Merülj el kedvenc albumaidban – okoseszközödön, otthoni rendszereden, TV-den vagy laptopodon. A mellékelt kábel aranyozott, 6,3–3,5 mm-es jack adapterrel rendelkezik, így audiofil szintű berendezések hallgatásakor is a legjobb csatlakozást nyújtja.
Értékelések
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.