Hátul nyitott kialakítás. Telt hangzás.

Érezd a zenét. A tökéletesen hangolt 50 mm-es meghajtók erőteljes basszusokat, kiegyensúlyozott középtartományt és az eredetihez hű, magas frekvenciákat biztosítanak. A meghajtók kialakítása olyan, hogy illeszkednek a fül természetes formájához, így nem vesznek el a részletek.