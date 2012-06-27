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Gyártás megszűnt

ActionFitfülbe helyezhető sport-fejhallgató

SHQ1000/10

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Sportos kialakítás,

A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják

Összes előny megtekintése

Testreszabható

Sportos kialakítás,

  • ActionFit

  • Narancs és fehér

Verejtékálló

Verejtékálló

A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától

A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, különlegesen puha szilikon fülbetétei kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják a nem kívánt zajokat.

Óriási sztereó mélyhang - energia az edzéshez

Finomhangolt akusztika a sport élményének fokozásáért - energia az edzéshez

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.