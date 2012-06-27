2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Sportos kialakítás,
A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják
ActionFit
Narancs és fehér
A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától
Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, különlegesen puha szilikon fülbetétei kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják a nem kívánt zajokat.
Finomhangolt akusztika a sport élményének fokozásáért - energia az edzéshez
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones