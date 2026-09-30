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Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató

SHQ1250TBK/00

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A rendkívül könnyű SHQ1250 fülhallgató az edzőteremben és a futáshoz is tökéletes társ. A strapabíró fülhallgató erőteljes mélyhangokat és kényelmes illeszkedést garantál.

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Izzadságálló

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  • 13,6 mm-es meghajtók, félig zárt

  • Fülhorgos

Fülhorog a stabilitás és a kényelem érdekében

A fülhorog biztosítja a stabilitást és a kényelmes illeszkedést.

A nyitott, akusztikus kialakításnak köszönhetően figyelemmel kísérheti környezetét

Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.

A 13,6 mm-es meghajtók erőteljes hangot nyújtanak

A nagyteljesítményű 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségben szólaltatják meg zeneszámait, dinamikus mélyhangokkal biztosítva a megfelelő motivációt és lendületet. A prémium minőség magával ragadó hangélményt nyújt, fenntartva az ösztönzést bármilyen edzés közben.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.