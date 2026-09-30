2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ1250TBK/00
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A rendkívül könnyű SHQ1250 fülhallgató az edzőteremben és a futáshoz is tökéletes társ. A strapabíró fülhallgató erőteljes mélyhangokat és kényelmes illeszkedést garantál.
13,6 mm-es meghajtók, félig zárt
Fülhorgos
A fülhorog biztosítja a stabilitást és a kényelmes illeszkedést.
Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.
A nagyteljesítményű 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségben szólaltatják meg zeneszámait, dinamikus mélyhangokkal biztosítva a megfelelő motivációt és lendületet. A prémium minőség magával ragadó hangélményt nyújt, fenntartva az ösztönzést bármilyen edzés közben.
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