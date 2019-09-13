2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ1255TBK/00
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A rendkívül könnyű SHQ1255 fülhallgató az edzőteremben és a futáshoz is tökéletes társ. A strapabíró fülhallgató erőteljes mélyhangokat és kényelmes illeszkedést garantál.
13,6 mm-es meghajtók, félig zárt
Fülhorgos
A nagyteljesítményű 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségben szólaltatják meg zeneszámait, dinamikus mélyhangokkal biztosítva a megfelelő motivációt és lendületet. A prémium minőség magával ragadó hangélményt nyújt, fenntartva az ösztönzést bármilyen edzés közben.
Maradjon kapcsolatban! A beépített mikrofon és zeneszámvezérlés (IPX2) lehetővé teszi a zeneszámok közötti váltogatást, illetve a gyors és könnyű hívásfogadást edzés közben.
Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem