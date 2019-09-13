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Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató mikrofonnal

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

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A rendkívül könnyű SHQ1255 fülhallgató az edzőteremben és a futáshoz is tökéletes társ. A strapabíró fülhallgató erőteljes mélyhangokat és kényelmes illeszkedést garantál.

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Izzadságálló

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  • 13,6 mm-es meghajtók, félig zárt

  • Fülhorgos

A 13,6 mm-es meghajtók erőteljes hangot nyújtanak

A nagyteljesítményű 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségben szólaltatják meg zeneszámait, dinamikus mélyhangokkal biztosítva a megfelelő motivációt és lendületet. A prémium minőség magával ragadó hangélményt nyújt, fenntartva az ösztönzést bármilyen edzés közben.

Kezeld a zenét és fogadd hívásaid edzés közben

Maradjon kapcsolatban! A beépített mikrofon és zeneszámvezérlés (IPX2) lehetővé teszi a zeneszámok közötti váltogatást, illetve a gyors és könnyű hívásfogadást edzés közben.

A nyitott, akusztikus kialakításnak köszönhetően figyelemmel kísérheti környezetét

Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.