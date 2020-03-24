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Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató mikrofonnal

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

A Philips Actionfit RunWild sportfülhallgatóval megdöntheti a saját csúcsait. Pillekönnyű, vízálló és testreszabható. A nagy teljesítményű meghajtók pedig gondoskodnak a mély basszus hangzásról, hogy mozgásban tartsák a testét.

Összes előny megtekintése

Testreszabható sportfülhallgató

LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

  • Szabadtéri használatra a legjobb

  • Verejték- és vízálló

  • Earbud

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.

A nyitott, akusztikus kialakításnak köszönhetően figyelemmel kísérheti környezetét

Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.

A tartozék kábelcsíptető gubancmentes edzést biztosít

A tartozék kábelcsíptető gubancmentes edzést biztosít

Egy kábelcsíptető megakadályozza, hogy a kábelek zavarják a kemény edzés során.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Előnyök

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Hátrányok

Ništa

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Használat dátuma 2019-11-24

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Használat dátuma 2019-11-24

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Előnyök

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Használat dátuma 2019-03-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Használat dátuma 2019-03-23

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Előnyök

cena , jakosc

Hátrányok

kabel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a fülbetétek moshatók, a mikrofon nem mosható