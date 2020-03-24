2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
A Philips Actionfit RunWild sportfülhallgatóval megdöntheti a saját csúcsait. Pillekönnyű, vízálló és testreszabható. A nagy teljesítményű meghajtók pedig gondoskodnak a mély basszus hangzásról, hogy mozgásban tartsák a testét.
Szabadtéri használatra a legjobb
Verejték- és vízálló
Earbud
Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.
Ez az ActionFit fülhallgató nem zárja ki a külvilág hangjait, így Ön figyelemmel kísérheti környezetét, és biztonságban lehet, különösen ha a szabadban sportol. A nyitott akusztikus kialakítás minőségi hangzást biztosít anélkül, hogy kirekesztené az Önt körülvevő világot.
Egy kábelcsíptető megakadályozza, hogy a kábelek zavarják a kemény edzés során.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Előnyök
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Hátrányok
Ništa
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Használat dátuma 2019-11-24
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Használat dátuma 2019-11-24
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Előnyök
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Használat dátuma 2019-03-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Használat dátuma 2019-03-23
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Előnyök
cena , jakosc
Hátrányok
kabel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
a fülbetétek moshatók, a mikrofon nem mosható