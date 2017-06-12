2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3000/10
Sportos kialakítás,
A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják
ActionFit
Narancs és szürke
A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától
A hangszigetelő technológiának köszönhetően a normál fejhallgatóknál megszokottnál alacsonyabb hangerőn is nagyobb részletgazdagságú zenét hallhat. Az emberi hallójárat anatómiájának alapos vizsgálatán alapuló hangszigetelő technológiájú fejhallgatók irányított akusztikus kialakítása tökéletes hangszigetelést biztosít a fülcsatornának a külső hangforrásoktól, így küszöböli ki a nem kívánt háttérzajt, miközben közvetlenül fülébe érkezik a zene. Még mérsékelt hangerőbeállítás mellett is meg tudja különböztetni a zenei részleteket, a környezeti zaj elfedő hatásától mentesen. A fülhallgató párnák elérhetők három különböző méretben, hogy a legmegfelelőbb módon illeszkedjenek a fülbe.
Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, különlegesen puha szilikon fülbetétei kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják a nem kívánt zajokat.
1.0
5-ből
1
Vélemény
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones