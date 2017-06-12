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Gyártás megszűnt

ActionFitfülhorgos sportfejhallgató

SHQ3000/10

1

| (1) Vélemény

Sportos kialakítás,

A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják

Összes előny megtekintése

Beállítható illeszkedés

Sportos kialakítás,

  • ActionFit

  • Narancs és szürke

Verejtékálló

Verejtékálló

A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az izzadság káros hatásától

Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében

Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében

A hangszigetelő technológiának köszönhetően a normál fejhallgatóknál megszokottnál alacsonyabb hangerőn is nagyobb részletgazdagságú zenét hallhat. Az emberi hallójárat anatómiájának alapos vizsgálatán alapuló hangszigetelő technológiájú fejhallgatók irányított akusztikus kialakítása tökéletes hangszigetelést biztosít a fülcsatornának a külső hangforrásoktól, így küszöböli ki a nem kívánt háttérzajt, miközben közvetlenül fülébe érkezik a zene. Még mérsékelt hangerőbeállítás mellett is meg tudja különböztetni a zenei részleteket, a környezeti zaj elfedő hatásától mentesen. A fülhallgató párnák elérhetők három különböző méretben, hogy a legmegfelelőbb módon illeszkedjenek a fülbe.

A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében

Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, különlegesen puha szilikon fülbetétei kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják a nem kívánt zajokat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.