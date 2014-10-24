2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3200PP/10
Sportra hangolva
A könnyű és izzadságálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ3200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. Ha nem szólna a felpezsdítő zene, észre se venné, hogy felvette.
ActionFit
Fülhorgos
lila
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően az ActionFit fejhallgatók biztosítják azt a felülmúlhatatlan illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a fejhallgatót a fülére, és csúszassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy a készülék pontosan illeszkedjen a füléhez. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek - a fejhallgatója a helyén fog maradni, bármi történjék is.
Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és tokkal kaphatók a kábelek könnyű kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a verejtéktől!
Az ActionFit fejhallgatók finoman megmunkált, tökéletes hangzást biztosító, 9 mm-es meghajtókat tartalmaznak. A hang olyan eredeti és erőteljes, hogy Ön könnyedén elmerül az edzésben, a legtöbbet kihozva a zenéből és a mozdulataiból.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Siwyskoczek
24/10/2014
Polska
Nie polecam
Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones