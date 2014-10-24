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Gyártás megszűnt

ActionFitfülhorgos sportfejhallgató

SHQ3200PP/10

1

| (1) Vélemény

Sportra hangolva

A könnyű és izzadságálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ3200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. Ha nem szólna a felpezsdítő zene, észre se venné, hogy felvette.

Összes előny megtekintése

Állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

Sportra hangolva

  • ActionFit

  • Fülhorgos

  • lila

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően az ActionFit fejhallgatók biztosítják azt a felülmúlhatatlan illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a fejhallgatót a fülére, és csúszassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy a készülék pontosan illeszkedjen a füléhez. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek - a fejhallgatója a helyén fog maradni, bármi történjék is.

Kábelcsíptető és tok az egyszerű használathoz és tároláshoz

Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és tokkal kaphatók a kábelek könnyű kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a verejtéktől!

Kiváló hang a 9 mm-es meghajtókból

Kiváló hang a 9 mm-es meghajtókból

Az ActionFit fejhallgatók finoman megmunkált, tökéletes hangzást biztosító, 9 mm-es meghajtókat tartalmaznak. A hang olyan eredeti és erőteljes, hogy Ön könnyedén elmerül az edzésben, a legtöbbet kihozva a zenéből és a mozdulataiból.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

24/10/2014

Polska

Polska

Nie polecam

Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.