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Gyártás megszűnt

ActionFitfülhorgos sportfejhallgató

SHQ3200/10

4

| (1) Vélemény

Sportra hangolva

A könnyű és izzadságálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ3200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. Ha nem szólna a felpezsdítő zene, észre se venné, hogy felvette.

Összes előny megtekintése

Állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

Sportra hangolva

  • ActionFit

  • Narancs és szürke

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően az ActionFit fejhallgatók biztosítják azt a felülmúlhatatlan illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a fejhallgatót a fülére, és csúszassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy a készülék pontosan illeszkedjen a füléhez. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek - a fejhallgatója a helyén fog maradni, bármi történjék is.

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

Erőteljes mélyhangok a motiváció növeléséhez

Erőteljes mélyhangok a motiváció növeléséhez

Semmi sem hangolja rá jobban az edzés ritmusára, mint egy jó zeneszám. Az ActionFit fejhallgatóval a zene mélyhangokban kivételesen gazdag és dinamikus, ami minden edzésrutint megkönnyít, és segít Önnek magasabb szintre lépni.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

5
3
2
1

08/01/2015

Polska

Polska

Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza

po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.