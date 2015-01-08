2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3200/10
Sportra hangolva
A könnyű és izzadságálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ3200 fülhallgatóval zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. Ha nem szólna a felpezsdítő zene, észre se venné, hogy felvette.
ActionFit
Narancs és szürke
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően az ActionFit fejhallgatók biztosítják azt a felülmúlhatatlan illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a fejhallgatót a fülére, és csúszassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy a készülék pontosan illeszkedjen a füléhez. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek - a fejhallgatója a helyén fog maradni, bármi történjék is.
Semmi sem hangolja rá jobban az edzés ritmusára, mint egy jó zeneszám. Az ActionFit fejhallgatóval a zene mélyhangokban kivételesen gazdag és dinamikus, ami minden edzésrutint megkönnyít, és segít Önnek magasabb szintre lépni.
4.0
5-ből
1
Vélemény
Krzysztof1980
08/01/2015
Polska
Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza
po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones