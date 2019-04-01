2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ3400CL/00
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
A Philips Actionfit NoLimits fülhallgató segít a koncentráció és a motiváció fenntartásában, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Az állítható fülhorog és a könnyű, verejtékálló kialakítás révén élvezheti a nagyszerű hangzást nyújtó fülhallgatót az intenzív edzések során.
Beltéri használatra a legjobb
Verejték- és vízálló
fülhorog
3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog maradni, bármi történjék is.
Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a törésnek, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники