TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

nyakpántos sport-fejhallgató

SHQ4200/10

1

| (3) Értékelések

Sportra hangolva

A pehelysúlyú SHQ4200 fejhallgató rendkívül könnyű, rugalmas és izzadságálló gumiból készült, így olyan biztosan illeszkedik fülébe, hogy edzés után sem kívánja majd kivenni. Mi több, a kiváló mélyhangzás folyamatos motivációt biztosít.

Összes előny megtekintése

Könnyű és rugalmas, a biztos illeszkedés érdekében

Sportra hangolva

  • ActionFit

  • Narancs és szürke

A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

Az ActionFit fejhallgatók mindössze 8 g tömegűek, aminek következtében viseletük kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi őket, csak hallja a kiváló minőségű hangot, mely segít az összpontosításban és fenntartja a motivációt.

Verejték- és vízálló, tehát ideális az edzésekhez

Verejték- és vízálló, tehát ideális az edzésekhez

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten aktív életmódra lettek tervezve. Bármilyen sportot vagy edzést végezzen, a fejhallgató ellenáll a hőségnek, nedvességnek és verejtéknek. A kiváló minőségű, vízálló anyagokból készült fejhallgató kényelmes, verejték- és vízálló.

Kevlár-erősítésű kábel a kiemelkedő teherbírás érdekében

Kevlár-erősítésű kábel a kiemelkedő teherbírás érdekében

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten tartós és erős kialakításúak. A kevlár bevonatú kábel nehezen szakad el, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

1.0

5-ből

3

Értékelések

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Előnyök

Lekkie

Hátrányok

Słaby przewód

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

Használat dátuma 2018-01-05

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

Használat dátuma 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.