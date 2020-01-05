2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ4200/10
Sportra hangolva
A pehelysúlyú SHQ4200 fejhallgató rendkívül könnyű, rugalmas és izzadságálló gumiból készült, így olyan biztosan illeszkedik fülébe, hogy edzés után sem kívánja majd kivenni. Mi több, a kiváló mélyhangzás folyamatos motivációt biztosít.
ActionFit
Narancs és szürke
Az ActionFit fejhallgatók mindössze 8 g tömegűek, aminek következtében viseletük kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi őket, csak hallja a kiváló minőségű hangot, mely segít az összpontosításban és fenntartja a motivációt.
Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten aktív életmódra lettek tervezve. Bármilyen sportot vagy edzést végezzen, a fejhallgató ellenáll a hőségnek, nedvességnek és verejtéknek. A kiváló minőségű, vízálló anyagokból készült fejhallgató kényelmes, verejték- és vízálló.
Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten tartós és erős kialakításúak. A kevlár bevonatú kábel nehezen szakad el, és extrém körülmények és edzések közben is megállja a helyét.
1.0
5-ből
3
Értékelések
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Előnyök
Lekkie
Hátrányok
Słaby przewód
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones
Használat dátuma 2018-01-05
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones
Használat dátuma 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ4200 Sports neck band headphones