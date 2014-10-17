2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Sportra hangolva
A robusztus, ergonomikus kialakítású, ultrakönnyű ActionFit SHQ5200 fejhallgató a legkeményebb edzésekhez lett tervezve. A 40 mm-es neodímium meghajtók erőteljes mélyhangot nyújtanak, a nyitott akusztika és a levehető fülpárnák pedig mindig biztosítják a száraz és hűvös kényelmet.
ActionFit
Fülre illeszkedő
Narancs és fekete
Nyerjen lendületet a nagy energiát nyújtó zenével, a nagy teljesítményű 40 mm neodímium meghajtóknak köszönhetően, amelyek rendkívül mély és dinamikus basszusokat biztosítanak. Az ActionFit fejhallgatók az edzési teljesítmény növelését szem előtt tartva lettek tervezve – legyen szó bármilyen kemény edzésről. Tapasztalja meg a magával ragadó hangélményt, bármilyen edzést is folytat és bárhová is megy.
Folytassa az edzést, az izzadás már nem jelent gondot – az ActionFit SHQ5200 fejhallgató különleges, nedvesség-elvezető anyaggal bevont fülpárnákkal rendelkezik, amelyek hűvös, száraz, kényelmes érzetet biztosítanak az egész edzés alatt. Többszöri használat után csak vegye le a párnákat: egy egyszerű mosás és mintha újak lennének.
Az ActionFit SHQ5200 fejhallgató speciálisan tervezett fejpánttal rendelkezik, amely még a legkeményebb edzés alatt is végig szorosan illeszkedik a fejhez. Az innovatív, csúszásmentes szilikon fogantyú megfelelő érintkezési pontokat biztosít a fejen, és így megakadályozza az oldalra vagy előre/hátra csúszást, így Ön szabadon mozoghat az egész edzés alatt.
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones