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Gyártás megszűnt

Fejpántos sportfejhallgató

SHQ5200/10

5

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Sportra hangolva

A robusztus, ergonomikus kialakítású, ultrakönnyű ActionFit SHQ5200 fejhallgató a legkeményebb edzésekhez lett tervezve. A 40 mm-es neodímium meghajtók erőteljes mélyhangot nyújtanak, a nyitott akusztika és a levehető fülpárnák pedig mindig biztosítják a száraz és hűvös kényelmet.

Összes előny megtekintése

Csúszásmentes, biztos illeszkedés szilikon fogantyúval

Sportra hangolva

  • ActionFit

  • Fülre illeszkedő

  • Narancs és fekete

40 mm-es neodímium meghajtók a megabasszusért és a fokozott teljesítményért

40 mm-es neodímium meghajtók a megabasszusért és a fokozott teljesítményért

Nyerjen lendületet a nagy energiát nyújtó zenével, a nagy teljesítményű 40 mm neodímium meghajtóknak köszönhetően, amelyek rendkívül mély és dinamikus basszusokat biztosítanak. Az ActionFit fejhallgatók az edzési teljesítmény növelését szem előtt tartva lettek tervezve – legyen szó bármilyen kemény edzésről. Tapasztalja meg a magával ragadó hangélményt, bármilyen edzést is folytat és bárhová is megy.

A levehető, mosható fülpárnák hűvös és száraz érzetet biztosítanak

A levehető, mosható fülpárnák hűvös és száraz érzetet biztosítanak

Folytassa az edzést, az izzadás már nem jelent gondot – az ActionFit SHQ5200 fejhallgató különleges, nedvesség-elvezető anyaggal bevont fülpárnákkal rendelkezik, amelyek hűvös, száraz, kényelmes érzetet biztosítanak az egész edzés alatt. Többszöri használat után csak vegye le a párnákat: egy egyszerű mosás és mintha újak lennének.

A csúszásmentes, szilikon fogantyús fejpánttal szabadon mozoghat

A csúszásmentes, szilikon fogantyús fejpánttal szabadon mozoghat

Az ActionFit SHQ5200 fejhallgató speciálisan tervezett fejpánttal rendelkezik, amely még a legkeményebb edzés alatt is végig szorosan illeszkedik a fejhez. Az innovatív, csúszásmentes szilikon fogantyú megfelelő érintkezési pontokat biztosít a fejen, és így megakadályozza az oldalra vagy előre/hátra csúszást, így Ön szabadon mozoghat az egész edzés alatt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

15/10/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHQ5200 Sports Headband Headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.