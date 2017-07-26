2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Extra basszus
Élvezze a zene döngő basszusát ezzel a fülre csíptethető fejhallgatóval, melyet kényelemre, stabilitásra és teljesítményre terveztünk.
15 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Fülhorgos
A 27 mm-es hangszóró meghajtó kompakt kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a torzításmentes hangzáshoz.
Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
4.6
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Előnyök
Dźwięk, Wygoda, Design
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki
Használat dátuma 2019-03-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki
Használat dátuma 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki