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Gyártás megszűnt

fülhallgató

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Extra basszus

Élvezze a zene döngő basszusát ezzel a fülre csíptethető fejhallgatóval, melyet kényelemre, stabilitásra és teljesítményre terveztünk.

Összes előny megtekintése

az erőteljes hangzáshoz

Extra basszus

  • 15 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Fülhorgos

A 27 mm-es hangszóró meghajtó nagy hangteljesítményt nyújt

A 27 mm-es hangszóró meghajtó kompakt kivitelének köszönhetően kényelmesen viselhető, mégis erőteljes hangzást nyújt, mérete tökéletes a torzításmentes hangzáshoz.

A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Ennek a Philips fejhallgatónak a speciális formája és a fülpárnához felhasznált luxus minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést a maximális kényelemért. Megakadályozzák a hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt is. A fülpárnáknak olyan az alakjuk, hogy tökéletesen lefedik a fül körüli területet.

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Előnyök

Dźwięk, Wygoda, Design

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Használat dátuma 2019-03-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Használat dátuma 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.