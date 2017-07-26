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Gyártás megszűnt

fülhallgató

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Extra basszus

Élvezze a zene döngő basszusát ezzel a fülre csíptethető fejhallgatóval, melyet kényelemre, stabilitásra és teljesítményre terveztünk.

Összes előny megtekintése

az erőteljes hangzáshoz

Extra basszus

  • 15 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Fülhorgos

Aszimmetrikus kábel gondoskodik arról, hogy a kábel ne legyen útban.

Ez az egyszerű, de mégis igen hatékony megoldás azért működik jól, mert lehetővé teszi, hogy ne a mellkasán, hanem a háta mögött vezesse le a kábelt.

Az ellipszis alakú fülhorog nagyon kényelmes és tartós

A fülhorog kényelmesen egy helyben tartja a fülhallgatót és remekül szól. az a rész, mely érintkezik a füle hátsó részével, és a fejhallgatót a fülén tartja

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Előnyök

Dźwięk, Wygoda, Design

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Használat dátuma 2019-03-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Használat dátuma 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHS3300BK Słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.