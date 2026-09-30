2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SPH8608/12
Fedezze fel újra a történetmesélés varázslatos élményét
A fotóalbum segítségével újból felfedezheti a történetmesélés csodáját. Nevetés, meghatódottság, könnyekre fakasztó emlékek és őszinte mosolyok - mindezt szavak nélkül. Ismerje meg ezt a csodát, és adja tovább másoknak is.
20,3 cm-es (8"-es)
Érintésvezérlés a peremen
Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.
Az akkumulátor-töltődokkoló állványként és akkumulátortöltő egységként egyaránt szolgál. A teljes feltöltést követően a képkeret beépített akkumulátorával 2 órán keresztül oszthatja meg fényképeit.
A Philips PhotoAlbum albumok tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.
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