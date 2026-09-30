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Gyártás megszűnt

Digitális fotóalbum

SPH8608/12

Fedezze fel újra a történetmesélés varázslatos élményét

A fotóalbum segítségével újból felfedezheti a történetmesélés csodáját. Nevetés, meghatódottság, könnyekre fakasztó emlékek és őszinte mosolyok - mindezt szavak nélkül. Ismerje meg ezt a csodát, és adja tovább másoknak is.

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Digitális fotóalbum

Fedezze fel újra a történetmesélés varázslatos élményét

  • 20,3 cm-es (8"-es)

  • Érintésvezérlés a peremen

Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.

Egyszerűen használható akkumulátor-töltődokkoló

Az akkumulátor-töltődokkoló állványként és akkumulátortöltő egységként egyaránt szolgál. A teljes feltöltést követően a képkeret beépített akkumulátorával 2 órán keresztül oszthatja meg fényképeit.

Környezetbarát módon kialakított PhotoAlbum

A Philips PhotoAlbum albumok tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.