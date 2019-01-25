2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
8 az 1-ben univerzális távvezérlő.
Akár 8 készülék távvezérlőjét helyettesítheti, például TV, műholdvevő, médialejátszó, Blu-ray, DVD, hangsugárzó, játékkonzol, Aux és sok minden más. Egyszerű beállítás a kódkönyvtár segítségével, vagy meglévő távvezérlője másolásával, a tanulási funkciót használva.
8 az 1-ben
Smart gomb
Tanulási funkcionalitás
Az IR-kódok adatbázisa magába foglalja a vezető fogyasztói márkaneveket és a népszerű helyi márkaneveket viselő TV-ket, műholdvevőket, médialejátszókat, Blu-ray-lejátszókat, DVD-lejátszókat, hangsugárzókat, játékkonzolokat stb.
A Smart gombbal elérheti a Smart TV-k APP könyvtárát. A kódok egyszerűen kiválaszthatók és beállíthatók a kódkönyvtárból.