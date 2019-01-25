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Gyártás megszűnt

Perfect replacementUniverzális távvezérlő

SRP2018/10

3

| (7) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

8 az 1-ben univerzális távvezérlő.

Akár 8 készülék távvezérlőjét helyettesítheti, például TV, műholdvevő, médialejátszó, Blu-ray, DVD, hangsugárzó, játékkonzol, Aux és sok minden más. Egyszerű beállítás a kódkönyvtár segítségével, vagy meglévő távvezérlője másolásával, a tanulási funkciót használva.

Összes előny megtekintése

Tanulási funkcionalitással

8 az 1-ben univerzális távvezérlő.

  • 8 az 1-ben

  • Smart gomb

  • Tanulási funkcionalitás

Max. 2000 népszerű márkával is kompatibilis

IR-kódok könyvtára: akár 8000 kód

Az IR-kódok adatbázisa magába foglalja a vezető fogyasztói márkaneveket és a népszerű helyi márkaneveket viselő TV-ket, műholdvevőket, médialejátszókat, Blu-ray-lejátszókat, DVD-lejátszókat, hangsugárzókat, játékkonzolokat stb.

Az egyérintéses Smart gombbal megnyithatja az App menüt a TV-n

A Smart gombbal elérheti a Smart TV-k APP könyvtárát. A kódok egyszerűen kiválaszthatók és beállíthatók a kódkönyvtárból.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 318.2 kB
  • 30 June 2024

Kompatibilitási lista - English (US)

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.