8 az 1-ben univerzális távvezérlő.

Akár 8 készülék távvezérlőjét helyettesítheti, például TV, műholdvevő, médialejátszó, Blu-ray, DVD, hangsugárzó, játékkonzol, Aux és sok minden más. Egyszerű beállítás a kódkönyvtár segítségével, vagy meglévő távvezérlője másolásával, a tanulási funkciót használva.